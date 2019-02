La "receta del diálogo": las reuniones bilaterales no son sólo cosa del Gobierno con Catalunya

Los encuentros bilaterales entre los representantes del Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos no son un privilegio exclusivo de Catalunya (el pasado 20 de diciembre se celebró en Barcelona la controvertida cumbre entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra). La Generalitat Valenciana y el Gobierno de Sánchez han celebrado este jueves en Valencia la primera -y última de esta legislatura- reunión de la comisión bilateral entre ambas partes, aunque existe el compromiso de mantener un calendario de encuentros de estas características tras las elecciones de abril y mayo si ambos siguen al frente de las respectivas Administraciones, tal y como sucede en comunidades como Castilla y León, Aragón o Extremadura.

Las delegaciones, en las que han participado representantes de los departamentos de Hacienda; Fomento; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, consellers y secretarios autonómicos, han estado encabezadas por el president Ximo Puig y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, quien ha destacado la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de "potenciar la colaboración y cooperación" entre las administraciones central y autonómica "desde la lealtad".

Puig, por su parte, se ha referido a la aprobación el miércoles en el Senado de la reforma del Estatut d'Autonomia -con la abstención de Ciudadanos y Vox- y a este encuentro como la "vía valenciana, la receta del diálogo, de la colaboración y de la búsqueda de consensos" que, ha insistido, "sientan las bases de una nueva relación entre la Comunitat Valenciana y el Estado". "Exportamos valores y un modelo de convivencia frente a la crispación, la intransigencia, la confrontación estéril de otros", ha reivindicado.

Ximo Puig y Meritxell Batet atienden a los medios después de la reunión de la comisión bilateral en Valencia

Los acuerdos alcanzados

Esta comisión bilateral establece, en palabras del jefe del Consell, "un marco estable para la cooperación entre el Estado y la Comunitat Valenciana a la hora de planificar las actuaciones estratégicas, no solo en materia de inversiones, sino en todos los ámbitos, tanto sociales como económicos"

Entre los acuerdos alcanzados en esta comisión bilateral se encuentra la construcción de 1.036 viviendas de alquiler asequible con una inversión de 40 millones de euros en 2019 a través del Plan de Vivienda estatal y otros 12 millones para la urbanización de suelos de Sepes que se destinarán a este mismo fin. También el desarrollo de Parc Sagunt 2, con el que se quiere ampliar un proyecto "estratégico" para el desarrollo industrial y logístico de la Comunitat Valenciana: "Esta legislatura hemos llevado a cabo más de 20 operaciones de venta de suelo, por lo que se requiere ya la apertura de la segunda fase".

Así mismo, se contemplan actuaciones para la defensa del sector citrícola con una próxima cumbre con comunidades productoras que se celebrará el próximo 7 de marzo para "plantear medidas de choque para ayudar a los agricultores afectados por las dificultades de esta campaña", así como se han acordado medidas estructurales relacionadas con la apertura de nuevos mercados. Concretamente, se realizarán dos campañas de promoción de cítricos en China y Canadá a través del Icex y el Ivace. También se realizarán acciones relacionadas con la lucha contra la plaga de Xylella en la Unión Europea.

En materia de turismo, un sector "estratégico", se inyectarán cinco millones de euros en destinos maduros y para hacer frente al Brexit. Otro aspecto que se ha planteado desde la Generalitat es la necesidad de que el Ministerio del Interior refuerce las inversiones en infrestructuras de seguridad. Como ejemplo, Puig se ha referido al complejo policial de Zapadores y a la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante.

Las delegaciones del Gobierno y del Consell encabezadas por la ministra Batet y el president Ximo Puig

Pendientes de la financiación

Tal y como ha reconocido Batet, el president de la Generalitat no ha desaprovechado la cita para sacar el tema de la financiación autonómica, aun a sabiendas de que es una cuestión que no se va a abordar -al menos- hasta la próxima legislatura. "Es un asunto multilateral, no bilateral, por lo que el foro en el que se debe tratar es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (en el que están representadas todas las comunidades autónomas y el Estado)", ha explicado la ministra, quien no obstante ha reseñado: "Somos conscientes de la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana".

Puig ha apuntado que una de las reivindicaciones de los valencianos -infrafinanciación, deuda histórica e inversiones- se había conseguido resolver por medio del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, "los votos de PP, Ciudadanos y los independentistas no han permitido que lleguen 1.400 millones de euros más en inversiones". Respecto a uno de los compromisos adoptados por el Ejecutivo central, la condonación de los aproximadamente 350 millones de deuda de la Marina de Valencia, el jefe del Consell lo abordará en el encuentro que mantendrá la próxima semana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.