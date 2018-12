Un usuario de la delegación de Hacienda en Sagunto golpea y muerde a un guarda de seguridad

Los hechos se producían en la mañana de este miércoles, cuando un usuario de la delegación de Hacienda en Sagunto que se ha presentado en las dependencias de la Agencia Tributaria sin cita previa se ha puesto agresivo con una funcionaria que le estaba atendiendo. Al ver la escena, con esta persona increpando e insultando a una trabajadora, el vigilante de seguridad se ha dirigido a él para persuadirle que depusiera su actitud y abandonara las instalaciones.

Cuando ya se encontraba aparentemente tranquilo, el agresor se ha revuelto y le ha propinado un puñetazo al guarda, que ha logrado esquivar otros dos golpes y reducirlo. "Sin embargo, cuando estaba en el suelo me ha dado un mordisco en el brazo", explica el vigilante. Después, ha huido tras zafarse del responsable de seguridad, que reconoce sentirse "dolorido y mal emocionalmente por no haber podido evitarlo". "Aunque al menos me ha tocado a mí y no a mi compañera", comenta.

Ya en el exterior de la Agencia Tributaria, el agresor se ha topado con una patrulla de la policía local, que ha procedido a su detención y, tras confirmar con el testimonio del guarda de seguridad que efectivamente ha sido el autor de la agresión, ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional. El vigilante ha tenido que ser atendido por los servicios médicos y se le ha aplicado el protocolo por mordeduras, y ha presentado la correspondiente denuncia ante la policía nacional.

Primera vez que es agredido en 25 años

El agredido ha reconocido que es la primera vez que le sucede algo así en 25 años (seis en Valencia y 19 en Sagunto). "Alguna vez ha venido alguien alterado con actitud violenta y he tenido que intervenir para que se calmara, pero hasta ahora nunca me habían agredido", apunta el vigilante, quien explica que en estos años sí que ha habido intentos de agresión a funcionarios. El último de ellos hace apenas dos meses, cuando dos personas golpearon en la cara con un objeto metálico a un trabajador, "que ha estado dos meses de baja". "El administrador viene reclamando un refuerzo para la seguridad", ha apuntado el vigilante.