El PP valencià obri expedient a un vicepresident de la Diputació d'Alacant pel seu discurs xenòfob

El Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular de la Comunitat Valenciana que dirigeix Isabel Bonig ha obert expedient disciplinari al vicepresident de la Diputació d'Alacant i alcalde de Busot, Alejandro Morant, per les seues declaracions de tall xenòfob. En concret, les realitzades a principis d'agost en el seu perfil de Facebook on va publicar que al seu parer caldria "un pla de deportacions massives", que incloga el "tancament de fronteres" perquè entenia que l'arribada de persones a les costes espanyoles "no és migració", sinó "una invasió silenciosa que acabarà amb el món occidental convertint-ho a l'Islam".

L'aparell regional respon així a la petició del partit provincial, la direcció del qual es va apressar a rebutjar “contundentment” les paraules del seu company de files i va anunciar que elevaria al Comitè de Drets i Garanties del PP valencià aquestes paraules per allunyar-se de la línia oficial de la formació. "Advoquem per afrontar el problema amb una solució col·lectiva del conjunt de tota Europa fent compatible el respecte humanitari i evitant la demagògica consigna de papers per a tots, que a més de ser falsa crea falses expectatives i desesperança als propis immigrants", va afirmar el PP de la província d'Alacant en un comunicat.

Es dóna la circumstància que José Ciscar, com a màxim responsable del PP provincial, va rdonar suport en les primàries del partit conservador a Soraya Sáenz de Santamaría enfront de Pablo Casado, que va comptar amb el suport precisament d'Alejandro Morant i del president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez –després de recolzar en primera volta a Cospedal-, posteriorment premiat amb la secretaria de Transparència i a qui ara qüestiona Compromís. Per la seua banda, Isabel Bonig va tractar de mostrar-se “neutral” en un procés en el qual part de la seua executiva es va decantar per Santamaría. Fet i fet, Casado ha acabat col·locant al que fóra president del PP de la província de València i crític amb Bonig, Vicente Betoret, en l'executiva nacional.

Morant no va rectificar

En el seu moment, i donada la revolada que es va muntar, Morant va esborrar la seua entrada de Facebook hores més tard. Però no va rectificar. Els motius que va al·ludir van ser que volia que deixaren de “encebar-se” amb ell “la manada de horcos que coartan la libertad de expresión”. Per si no havia quedat clar, va afegir que considera que va dir “el que el 80% de la població pensa. Immigració sí, però regulada i que s'adapten a les nostres lleis, costums i cultura".

Fa dues setmanes va tornar a publicar un post en el seu Facebook on va denunciar haver patit “un linxament mediàtic” i es va comprometre a seguir dient “el que la majoria de ciutadans pensen”. També es va referir a l'expulsió per part del govern de Pedro Sánchez de 116 immigrants per a assegurar que el PSOE “s'ha retratat”. “Espere que a ningú se li passe pel cap tornar-me a qualificar de xenòfob i racista”, va concloure.

Aquest dimecres se celebra en la Diputació d'Alacant un ple on Compromís demanarà la reprovació del que és responsable de l'àrea d'Hisenda i que la institució llance una campanya de conscienciació per a intentar frenar el discurs anti.immigració. La resta de partits amb representació –inclòs Ciutadans- també s'han posicionat en contra de les paraules de Morant.

Mentrestant, ara el polític alacantí ha de presentar al·legacions a l'obertura de l'expedient disciplinari. Posteriorment, el Comitè de Garanties decidirà si el sanciona.