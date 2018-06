El jutge va ordenar els escorcolls de l'operació Alquería i la policia les detencions de Jorge Rodríguez i els altres cinc arrestats

Al llarg d'aquest dijous està previst que declaren davant el jutge els sis detinguts en l'operació Alquería, entre els qui es troba el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez -inicialment no estava previst que això succeïra fins al divendres-. Es dóna la circumstància que va ser la policia nacional la que va ordenar la detenció dels sis implicats, mentre que el jutge només havia autoritzat les entrades policials i els escorcolls en les dependències públiques i en els domicilis dels detinguts.

Al també alcalde d'Ontinyent i els altres arrestats, que han passat la nit en els calabossos de la comissaria de Sapadors, se'ls investiga pels presumptes delictes de prevaricació i malversació per fraccionament de contractes i nomenament de càrrecs d'alta direcció.

El matí del dimecres, agents de la Udef es personaven en les dependències de la Diputació de València, l'empresa pública Divalterra i l'Ajuntament d'Ontinyent a la recerca de documentació i arrestaven Jorge Rodríguez i altres cinc persones (el seu cap de Gabinet, Ricard Gallego; l'assessor Manuel Reguard; el secretari-lletrat assessor del Consell d'Administració de Divalterra Jorge Cuerda; i els cogerentes de l'empresa pública de la institució provincial Xavier Simón i Agustina Brines).

Després d'un dia d'intensa activitat policial, el secretari general del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, proposava la destitució de Jorge Rodríguez de tots els seus càrrecs, tant en el partit, on era portaveu i secretari de Comunicació, com en la Diputació de València i l'Ajuntament d'Ontinyent. Puig proposa com a relleu de Rodríguez en la institució provincial l'actual diputat d'Hisenda i alcalde de Faura, Toni Gaspar.

La decisió del líder dels socialistes valencians de destituir Rodríguez es produïa hores després que el secretari d'Organització del PSOE, el també valencià José Luis Ábalos, apuntara que l'alcalde d'Ontinyent havia de dimitir: "no està en condicions de continuar".