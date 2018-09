L’Estat “s’engul” una altra vegada els grans esdeveniments: el forat de la vela de Camps l’assumiran el Tresor Públic i l’ICO

El Tresor Públic i l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) seran les dues institucions de l’Estat que es facen càrrec del forat de 454 milions d’euros que van provocar les obres i la celebració de la Copa de l’Amèrica del 2007 a València. Un gran esdeveniment impulsat per l’expresident Francisco Camps i la ja difunta Rita Barberá, que per al Govern valencià del canvi –igual que per a l’anterior del PP– va suposar les olimpíades o l’exposició universal que no ha tingut la tercera ciutat d’Espanya.

I aquest és l’argument que ha servit per a reivindicar des de València que el cost de la competició de vela i la modernització de la façana marítima de la ciutat l’havia d’assumir l’Estat. “Com va fer amb les Olimpíades de Barcelona 92 o les exposicions universals de Sevilla i Saragossa”, apunten fonts del Govern valencià. Però, com que no es va pagar la factura, ha hagut de ser 11 anys després que el deute generat pel gran esdeveniment se l’acabe “engolint” l’Estat.

Abans, en els governs de Mariano Rajoy no es va voler parlar d’assumir aquest deute i va anar posposant-se, i ca esdevenir una de les principals reivindicacions de València. L’única proposta dels populars va ser convertir aquest deute en Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), cosa a què es va negar la Generalitat, perquè significava convertir-lo en deute autonòmic.

En l’executiu de Ximo Puig estan molt satisfets amb la condonació d’aquest deute, que es va aconseguir gràcies al suport del sostre de despesa en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera. Un triomf valencià a l’estil basc o català, vinculant suport polític a beneficis econòmics per als territoris. Així, el Consorci València 2007 que gestiona la Marina de València s’alliberarà d’un deute de 370 milions d’euros i podrà afrontar el futur amb tota garantia.

Així, ja no caldrà retornar 223 milions d’euros de préstecs de l’ICO i 123 milions del deute del consorci que el Tresor va anar cobrint quan va fer fallida la institució tripartida formada per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de València. A aquest muntant de 350 milions, cal sumar-hi 20 milions d’euros més d’interessos de demora dels quals també queda alliberat el consorci.

A Compromís –el soci de govern dels socialistes– no li ha semblat un acord suficient, perquè volien que l’Estat també assumira el deute privat de la Marina que el Banco Santander va vendre a TCA ECDF Investments, un fons nord-americà que reclama 58 milions més els interessos. Manuel Illueca considera que aquest préstec l’hauran d’assumir l’Ajuntament, la Generalitat i el mateix Estat, segons la representació que tenen en el consorci.

Encara que el vertader problema d’aquest acord entre Pedro Sánchez i Ximo Puig és la preocupació de la Comissió Europea per si la condonació d’aquest deute poguera ser una ajuda il·legal, com ha revelat valenciaplaza.com. L’executiu ja ha contestat a Brussel·les al·legant que el Consorci València 2007 no és una empresa privada i que no estaria vulnerant les lleis de la competència.

Aquests 370 milions d’euros són el primer punt del partit que la Generalitat vol jugar amb l’Estat perquè s’acabe amb l’infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana. Falten encara els més de 47.000 milions que deu la Generalitat, una part molt important a l’Estat en concepte de FLA.