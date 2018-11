Els avions de joguet de Stoyries continuen volant

El 2015 veien la llum els primers avions de joguet impresos en 3D del projecte “social experimental” Stoyries, una iniciativa “a mig camí entre arquitectura, disseny, societat i joc” que pretenia “ canviar el món” connectant desconeguts, a qui es convidava a “interactuar, moure’s i, sobretot, jugar”. Fruit d’aquesta idea s’ha rodat un curt documental –és obra d’Adrián Abril i es presenta dissabte a les 20 hores a l’Espai Col·lector, a València– sobre com va sorgir i ha evolucionat el projecte.

L’enregistrament se centra en l’experiència que van viure l’any passat al centre de refugiats de Koropi (a Atenes), on van repartir més de 200 avions de joguet juntament amb l’ONG Solidarity Now gràcies al finançament col·lectiu aconseguit a través del micromecenatge en la plataforma digital Verkami –va recaptar 3.160 euros gràcies a 130 mecenes.

El documental pretén encetar un debat sobre l’ús del joc com a eina d’activació i transformació del territori i com a element de canvi social, narra la història completa del projecte i mostra la faena que hi ha darrere d’una idea que es va engegar a escala local i va acabar creuant la Mediterrània i arribant a uns quants països.

Un xiquet refugiat amb un dels avions de joguet del projecte Stoyries

Els avions i els refugiats

El 2016, gràcies a Atxu Amann, directora de tesi de la valenciana Aida Navarro, una de les ideòlogues del projecte, va sorgir la idea de treballar col·laborant amb refugiats en el context de la crisi que es vivia a Europa. Tal com van decidir Aida i la seua amiga Laura, el projecte hauria de servir per a fer arribar avions allí on permeteren a algú “escapar-se”, alguna cosa que estan aconseguint.

Així, gràcies al micromecenatge han aconseguit lliurar 150 avions a xiquets refugiats a Atenes, i també han aconseguit diners extres per a desenvolupar dos projectes paral·lels en col·laboració amb col·legis de Sagunt, a més de l’ONG Solidarity Now. “El viatge a Koropi va ser màgic”, reconeixen, i ha de servir per a compartir “la vida tan difícil que viuen els xiquets que passen per aquesta situació, i que ens esperaven amb els braços oberts i una alegria i un afecte extraordinaris”.

Alguns d’aquests avions de joguet ja han recorregut mig món. Han estat a Venècia, Istanbul, Califòrnia, els pobles nòmades del nord d’Àfrica, Mèxic... i el viatge continua.