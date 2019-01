Morera opta a les primàries de Compromís per a ser conseller en un nou Govern del Botànic

Enric Morera concorrerà a les eleccions primàries que Compromís ha de celebrar a la fi de gener o principis de febrer amb la intenció d'ocupar un lloc de conseller en un nou Govern del Pacte del Botànic després del seu acompliment com a president de les Corts Valencianes durant aquesta legislatura.

Aspira, així, a tornar a ocupar la segona plaça per València que el va situar després de Mónica Oltra, triada cap de cartell a la Generalitat, fa quatre anys. Enric Morera va iniciar la legislatura com a colíder de Compromís i secretari general del Bloc Nacionalista Valencià, el seu partit, però l'acabarà com a president (un càrrec honorífic) de la direcció encapçalada per Àgueda Micó, a la qual va donar el relleu com a coordinadora en l'últim congrés, i en un paper institucional com a segona autoritat valenciana que l'ha apartat de la gestió i ha limitat la seua capacitat de maniobra política.

La decisió de Morera es produeix mentre Compromís ultima un acord sobre el reglament de primàries per a elegir els candidats a les Corts Valencianes, els ajuntaments i el Parlament Europeu en la cita del pròxim mes de maig. El procés s'ha retardat més del que es preveia perquè es discuteixen algunes modificacions al procediment aplicat el 2015.

Aleshores, després d'una àrdua negociació, es va utilitzar un sistema de primàries que, a més de paritat d'homes i dones, establia "reserves de pluralitat", per a evitar que el Bloc, el partit més gran de la coalició, copara els llocs en detriment d'Iniciativa del Poble Valencià i Verds-Equo. Mónica Oltra hi va obtindre, com a única aspirant a la candidatura a la Generalitat, 22.083 vots. Morera, que va optar també en solitari a la plaça de número dos, va rebre 11.998 vots. La resta de candidats van sorgir d'una votació conjunta en cadascuna de les tres circumscripcions valencianes. Mireia Mollà va ser la cap de llista per Alacant i Vicent Marzà per Castelló. Fran Ferri, actual portaveu parlamentari, va ser el més votat per València.

La intenció de Morera de situar-se ara en una posició que li permeta formar part d'un nou govern del PSPV-PSOE, Compromís i Podem obeeix a la voluntat de fer més visibles les seues posicions i passar a formar part de l'equip de gestió política de la coalició valencianista.

Quan, al llarg de la legislatura, ha pretés expressar la seua posicions, d'altra banda coincidents en els grans assumptes amb les del Pacte del Botànic, Morera s'ha topat amb les crítiques de l'oposició, que han considerat que prenia partit des de la presidència de la Cambra. Un exemple va ser el seu pronunciament contra la permanència en la presó dels dirigents independentistes catalans.

L'actual president de les Corts Valencianes concorre a les primàries de Compromís amb la vista posada en carteres d'un futur Govern del Botànic com les d'economia o cultura, que en el Gabinet que lideren Ximo Puig i Mónica Oltra exerceixen dos membres del Bloc: Vicent Marzà i Rafael Climent.