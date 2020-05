El Govern valencià demanarà que passe a la fase 2 tota la Comunitat Valenciana d’ací a una setmana

“Aquesta setmana és decisiva, del comportament que tinguem tots dependrà que passem de fase, per això apel·le a la responsabilitat de tots per a aconseguir-ho”.

Així s’ha pronunciat dissabte la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després d’anunciar que el Govern valencià té previst sol·licitar que passe a la fase 2 de desescalada tota la Comunitat Valenciana, sempre que les dades epidemiològiques mantinguen una evolució favorable.

Barceló ha explicat que estan a l’espera que el Ministeri de Sanitat publique els criteris que es tindran en compte per a autoritzar aquest canvi de fase, però en qualsevol cas ha afirmat que el protocol de detecció precoç de casos sospitosos d’infecció i dels seus contactes que va començar a funcionar dilluns passat en els centres d’atenció primària està donant molt bons resultats i que les dades es donaran a conéixer a principis de la setmana que ve. Aquest és un dels criteris que valora més el Govern per autoritzar l’avanç en la desescalada.

La consellera ha destacat que en les últimes 24 hores s’han fet un total de 5.290 PCR, un 31% més que divendres, i la xifra més alta almenys en les últimes dues setmanes.

La responsable valenciana de Sanitat ha informat també que, malgrat que es continuaran recopilant les dades per departaments de salut per tindre un seguiment més pròxim de la situació de cada zona, a partir d’ara les valoracions i els canvis de fase s’establiran per províncies, és a dir, que, si en aquests moments un departament de salut empitjorara la seua situació i no pot avançar a la fase 2, tota la província romandria en la 1.

Quant a les mesures que entren en vigor dilluns amb l’entrada en la fase 1, la consellera ha explicat que les normes generals són les mateixes que ja s’aplicaven en els 10 departaments de salut que estan ja una setmana en la fase esmentada quant a contacte social (autoritzades reunions amb familiars i amics en grups de fins a 10 persones) i obertura d’hostaleria (terrasses al 50%) i comerç (aforament del 30%).

Sobre els horaris per a poder eixir a passejar amb menors, Barceló ha comentat que estan a l’espera que el Govern publique l’ordre en el BOE per confirmar si han acceptat la sol·licitud perquè els menors puguen eixir una hora abans als matins i una hora més tard a les vesprades, per evitar les franges de més calor.

La consellera ha assegurat també que l’eliminació de les restriccions en el departament de la Ribera va ser a petició dels seus propis tècnics, ja que van aportar dades que acreditaven el control i la traçabilitat del rebrot de 42 casos detectats en un municipi.

37 positius en les últimes 24 hores

Durant les últimes 24 hores s’han produït 53 altes més de pacients diagnosticats de coronavirus. Per tant, amb aquestes altes noves s’eleven a 9.761 les persones que ja han superat la malaltia en tot el territori.

Pel que fa a casos positius nous, des de l’actualització de dijous s’han detectat 37 casos nous a través de PCR, que eleven a 10.850 el total de positius des que va començar la pandèmia.

Hui dia hi ha 25 persones menys ingressades als hospitals valencians respecte al dia d’ahir, en concret són 367 persones ingressades. En les UCI la tendència també és descendent, i en aquests moments hi ha 58 pacients ingressats, 9 menys que en l’última actualització (5 a Castelló, 34 a Alacant i 28 a València).

Des de dijous s’han produït 8 defuncions més (quatre persones majors de residències), la qual cosa eleva a 1.381 les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per coronavirus: 206 a la província de Castelló, 480 a la d’Alacant i 687 a la província de València.

Des de l’última actualització de dades, s’han registrat 21 altes més en professionals sanitaris, la qual cosa eleva a 2.022 les altes. El nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 658.

El nombre total de proves dutes a terme per detectar el coronavirus han sigut 245.667, de les quals 161.673 han sigut a través de PCR i 83.994 a través de tests ràpids.

Situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 86 centres i s’han registrat en les últimes 24 hores 9 positius entre persones majors, 5 entre treballadors i 4 interns morts.

Actualment estan sota vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d’Alacant i 13 a la província de València.