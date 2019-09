La Inspecció de Treball investiga a la Generalitat per l'ús fraudulent de becaris de Periodisme i Comunicació

La Inspecció de Treball s'ha personat aquest matí en les dependències de Presidència de la Generalitat després de la denúncia de dívuit becaris per males condicions laborals que no corresponen amb els seus contractes de formació. Els denunciants asseguren que el seu cas és similar al del juliol passat, en el qual Treball va convertir a set becaris de la Diputació de València en personal laboral, pel fet que estaven duent a terme el mateix treball que un funcionari malgrat constar com a personal en pràctiques. En aquest cas, asseguren els denunciants, les seues condicions laborals “són molt semblants a les d'aquell cas”.

“El gabinet de Presidència funciona gràcies als becaris, el nostre número és major que el de funcionaris. A més, treballem caps de setmana i festius i hem tingut fins i tot vacances. Els becaris, per llei, no han de treballar ni caps de setmana i festius i, a nivell laboral, estem substituint a funcionaris directament. No tenim tutors assignats ni pla de formació. Aquestes beques se suposa que estan destinades a formar-te i el que veiem és que, al final, som una manera de fer funcionar un gabinet sense traure noves places d'oposicions”, afirmen els becaris en la denúncia a la qual ha tingut accés eldiario.es.

Fonts de Presidència han confirmat la presència dels inspectors al Palau de la Generalitat encara que neguen l'ús fraudulent denunciat. "Hem fet bé la tutela a aquest personal en formació. Sempre estan sota la nostra supervisió", expliquen. Les mateixes fonts asseguren que aquesta fórmula de treballadors becaris "ha permés durant anys que centenars de periodistes tingueren la seua primera experiència laboral". La Generalitat trau anualment 29 beques -19 de Periodisme i 10 de Comunicació Audiovisual- per a comunicació amb un salari mensual de 1.000 euros.

Els becaris van interposar una denúncia a través de Comissions Obreres (CCOO) que ha culminat en què aquest dimarts a primera hora la Inspecció de treball es personara per a entrevistar treballadors -funcionaris i becaris- sobre la situació laboral. Treball es personarà també, previsiblement, en els diferents departaments en els quals la denúncia recull aquestes irregularitats.

“Sabem que hi ha becaris en premsa, però també en la part d'audiovisuals i en xarxes. També hi ha altres becaris en altres conselleries, que forma part de les mateixes beques, i que ens consta que estan assumint tasques que no els corresponen”, asseguren fonts pròximes a aquests becaris.