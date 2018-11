‘Más Portal’ contracta el portaveu del PP a Xaló per defensar-se d’una acusació d’injúries de l’Ajuntament

El front en els jutjats de Compromís contra el periòdic gratuït Más Portal continua obert. L’editor del quinzenal, Andrés Sánchez Aguilar, està imputat per presumptes coaccions i amenaces a diferents ajuntaments de la Marina Alta i Baixa. Alcaldes de la coalició valencianista i del PSPV han sigut citats a declarar com a testimonis i estan disposats a acreditar que van patir aquelles coaccions. I les vinculacions entre la publicació i el Partit Popular afloren.

Per exemple, en el cas de la informació que va causar més impacte a Xaló de les publicades per Más Portal: una notícia en què el periòdic acusava l’Ajuntament d’adoctrinar xiquetes del municipi instruint-les sobre la manera de posar-se un vel islàmic. Aquella informació va propiciar que la regidora d’Igualtat, Jana González, denunciara el quinzenal per injúries. El Jutjat Número 1 de Dénia va admetre a tràmit la denúncia i va citar el redactor que la va elaborar com a investigat. I aquest va contractar per a defensar-se un advocat que resulta ser el portaveu del grup municipal en el mateix Ajuntament de Xaló, Juan Manuel Gómez. Es tanca el cercle.

Això és potser el més significatiu d’aquest assumpte, pendent encara de resolució judicial. El regidor del PP es posiciona del costat del periòdic i en contra de l’actuació de l’Ajuntament de què forma part. El litigi arranca el 19 de juliol de 2017. Aquell dia, Más Portal va eixir al carrer amb una informació a primera pàgina: “L’Ajuntament de Xaló utilitza la seua escola d’estiu per a ensenyar menors, sense coneixement dels seus pares, a col·locar-se el vel islàmic”. I amb una entradeta en què assenyalava que el programa municipal EduXaló “disfressa de multiculturalitat una activitat dirigida a menors en què, a través d’una col·laboradora musulmana, instruïa les xiquetes en la col·locació correcta d’aquesta roba discriminatòria per a la dona, en un acte impulsat per l’edil d’Igualtat”. Tot això acompanyat d’una imatge de dues menors “pretesament participants en l’activitat referida”, segons assenyala l’escrit amb què el fiscal de Dénia demanava la imputació del redactor.

El fiscal: la notícia “es va fer tergiversant la informació”

Diu el fiscal que la notícia “es va fer tergiversant la informació que s’havia publicat en el Facebook de l’Ajuntament de Xaló, en què apareixien diverses de les activitats que s’havien dut a terme durant la setmana de la multiculturalitat, juntament amb fotos de menors participants de l’Escola d’Estiu de Xaló”. I que, a més, “ni l’escriptor de l’article ni el periòdic van sol·licitar en cap moment informació a l’Ajuntament sobre aquesta activitat”, ni a l’Escola d’Estiu o EduXaló, “ni tampoc a la regidora d’Igualtat”. A més, indica el fiscal que el periòdic “relata falsament” els fets “amb un vocabulari utilitzat especialment per a aconseguir l’alarma del públic i el descrèdit del grup polític Compromís i, especialment, de la regidora Jana González”. El fiscal es refereix al fet que s’acusa d’“instruir” en la col·locació del vel, que es fa disfressant l’acte de multiculturalitat, que es va dur a terme “sense el coneixement dels pares” o que la regidora va presidir la classe. En realitat, afig, Jana González “ni va presidir la classe ni tampoc va organitzar l’activitat”.

Malgrat això, Más Portal afirmava que “els monitors del centre, reforçats per una instructora musulmana i per la regidora d’Igualtat, van impartir una classe magistral per a alliçonar les xiquetes sobre la manera de col·locar-se el vel islàmic, escriure el seu nom en àrab, i també la difusió d’altres costums, ritus, normes islamistes o altres hàbits integristes propis d’aquesta religió certament discriminatoris amb les dones”. I continuava: “Lluny d’inculcar valors democràtics, des de la regidoria esmentada s’han difós actituds que no tenen res a veure amb el respecte a la democràcia i als drets humans”.