Oltra rebutja les empreses mixtes per a gestionar la Sanitat: "La gestió directa és la més eficient i la que té suport del Botànic"

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha assegurat en la roda de premsa posterior al ple que l'Acord del Botànic deixa molt clara l'aposta del Govern valencà per recuperar la "gestió directa" de la Sanitat en els departaments que van ser privatitzats pel PP amb el model Alzira. "El Botànic té un full de ruta, un llibre de capçalera que parla clarament de gestió pública de la sanitat", ha argumentat.

Oltra ha contestat as a preguntes dels periodistes a la intenció d'alguns membres del PSPV en el Consell de canviar el model de reversió a la gestió directa després de l'eixida al ministeri de la consellera Carmen Montón, la seua màxima impulsora amb el suport del president de la Generalitat, Ximo Puig. "La reversió de l'hospital de la Ribera ha eixit molt bé i s'estan augmentant els serveis i la plantilla", ha mantingut. Per a Oltra "la gestió directa de la Sanitat és la més eficient, la més igualadora".

El diputat de Podem Antonio Montiel també s'ha referit a la presència de l'assessor de Presidència José Manuel Orengo en les reunions entre la Conselleria de Sanitat, Hisenda i Ribera Salud i en les quals s'hauria plantejat la possibilitat de millorar les relacions amb l'empresa concessionària o, fins i tot, la creació d'empreses mixtes per a gestionar la Sanitat en lloc de recuperar la gestió total. "Que Orengo estiga de llanterner major del Regne, m'intranquil·litza", ha assegurat en la tertúlia Societat Valenciana de l'emissora 99.9 Ràdio.

Per a Montiel, l'actitud del PSPV "és ambivalent" i li ha demanat més implicació. El diputat de Podem ha assegurat que demanarà explicacions.

EUPV a través de la seua coordinadora general, Rosa Pérez Garijo, també exigeix explicacions i mostra la seua preocupació per un possible canvi en l'estratègia del Govern valencià en la reversió del model Alzira.

Petició a la nova consellera de Sanitat

Així, Rosa Pérez Garijo li ha demanat a la nova consellera de Sanitat, Ana Barceló, que finalitze el treball que va començar la seua antecessora en el càrrec, Carmen Montón, pel que fa a la reversió dels hospitals públics que es troben en mans privades. "Des d'EUPV considerem que el fet que la gestió de l'Hospital de la Ribera haja passat de gestió privada a gestió pública ha sigut de les millors mesures que ha pres el govern del Botànic", ha dit la dirigent de la formació d'esquerres, no obstant això, ha mostrat la seua preocupació per les informacions que apunten al fet que l'eixida de Montón puga afavorir precisament els interessos de les empreses privades que podrien optar per una gestió mixta entre el capital privat i públic a l'estil de les empreses d'aigua.

"Volem mostrar la nostra disconformitat i, per això, demanem que s'aposte veritablement per una gestió pública que vigile els interessos de la ciutadania i no els de les empreses privades que durant tants anys han estat enriquint-se de les arques públiques del nostre territori", ha dit Rosa Pérez Garijo. A més, la màxima representant d'EUPV ha recordat que no es pot "tornar a caure en una de les matèries negres del PP com va ser el lliurament de la sanitat a mans privades per a convertir-la en un negoci i no en un dret".