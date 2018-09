La direcció del PSOE veta a Jorge Rodríguez com a candidat a la reelecció a Ontinyent

Jorge Rodríguez no podrà presentar-se en les pròximes eleccions municipals sota les sigles del PSOE a Ontinyent. Ho ha prohibit expressament la direcció socialista de Ferraz precisament en la jornada en què acabava el termini per a presentar candidatures alternatives als alcaldes i no haver-se´n presentat cap a Ontinyent.

En una carta enviada aquest mateix dimarts per la Comissió Executiva Federal als secretaris d'Organització tant local com comarcal de la Vall d'Albaida, Ferraz recorda que sobre Jorge Rodríguez "pesa una suspensió cautelar de militància... pel que no compleix amb els requisits que exigeix el Reglament Federal de Desenvolupament dels Estatuts Federals per a poder optar com a candidat a les primàries d'aquesta localitat".

Jorge Rodríguez va haver de dimitir com a president de la Diputació de València després de ser detingut i imputat en l'operació Alquería per suposada prevaricació, tenia previst presentar-se a la reeleción com a alcalde, càrrec en el qual s'ha mantingut. La direcció valenciana havia mantingut una postura ambigua sobre les seues aspiracions. Aquest dilluns fins i tot el mateix líder del PSPV i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, afirmava que no serien "els jutges" sinó "l'ètica" qui determinaria si Rodríguez seria el candidat a Ontinyent. El també valencià José Luis Ábalos, secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, és qui havia dictat que havia de renunciar al càrrec, i ara és també la direcció federal la que impedeix que Rodríguez es presente per quarta vegada a l'alcaldia.