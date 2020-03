Sanitat incrementa un 30% els tests de detecció de coronavirus i registra ja 4.784 positius

La Comunitat Valenciana registra aquest diumenge 4.784 positius per coronavirus, 700 casos més que en la jornada anterior. L’augment en els últims dies ha estat al voltant de xifres entre 500 i sis-cents casos nous cada 24 hores, un increment que ha fet saltar algunes alarmes. En la compareixença de diumenge, la titular de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha explicat que des del dimecres passat es fan un 30% més de proves, cosa que dona resposta en bona part a l’augment de contagis registrats.

Malgrat a l’augment de proves, la consellera ha deixat caure que hi ha problemes amb l’estoc de proves PCR per part del proveïdor. “Són les més fiables” ha indicat, i ha explicat que el departament està “esperant que el ministeri trasllade el material” i d’“estudiar el [tipus] de test que determinarem”. Fins al moment, les proves continuen sent el model PCR i no hi ha sospites de cap lot amb tares.







Sanitat ha registrat des de l’última actualització 33 morts per coronavirus, fet que implica un total de 267 persones des que es va detectar la pandèmia. En total, els positius a la regió s’eleven a 4.784, dels quals 788 són sanitaris. Les residències de gent major continuen sota la lupa de Sanitat, que n’ha intervingut set en aquests moments.

Fins al moment han mort 62 residents, un d’ells registrat les últimes 24 hores: dos en centres de Castelló, 39 a Alacant i 21 a València. Barceló ha detallat que n’hi ha set en vigilància activa: a Castelló, la residència Sant Joan Baptista de Morella i Santa Gràcia de Vila-real; a Alacant, la Domus d’Alcoi i la Domus d’Alacant; a València, la residència Santa Elena de Torrent, la Jávea de Requena i L’Acollida de València.

Comissionat per a centralitzar les compres

L’executiu autonòmic ha creat un comissionat amb representants de les conselleries d’Economia, Hisenda i Sanitat per a centralitzar la compra de material. Al capdavant ha situat Maria José Mira, la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, segons s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En aquest organisme participarà Rebeca Torró, secretària autonòmica d’Economia Sostenible, que ha mitjançat amb els empresaris xinesos per noliejar l’avió que arribarà amb equips en les pròximes hores.