Set detinguts a Sagunt en una investigació sobre la gestió de l'aigua en època del PP

Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la policia han llançat aquest dimarts una operació contra la corrupció en la gestió de l'aigua a l'Ajuntament de Sagunt en l'època en la qual l'actual diputat pel PP en les Corts Valències, Alfredo Castelló, era alcalde.

El dirigent popular està actualment aforat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La investigació, coneguda com a ‘Operació Flotador, està dirigida per la Fiscalia Anticorrupció.

Els delictes que s'investiguen són els de prevaricació, falsedat documental i malversació de cabals públics en una quantia de 24 milions d'euros.

Aquesta investigació, que porta dos anys oberta en el Jutjat d'Instrucció número 4 de Sagunt, gira entorn de l'adjudicació irregular del cicle d'aigua durant 25 anys a l'empresa Aigües de València. Hi ha indicis que es van cometre irregularitats en el concurs adjudicat per l'Ajuntament de Sagunt per a la selecció d'un soci privat en la constitució d'una societat mixta que s'encarregara de la gestió de l'aigua.

L'empresa mixta creada per Aigües de Sagunt SA, formada en un 51% per l'Ajuntament de Sagunt i en un 49% per Aigües de València. Per concepte de cànon, el consistori degué haver ingressat 24 milions d'euros, alguna cosa que no va ocórrer. I tot això es va fer amb el coneixement i beneplàcit, segons sostenen els investigadors, del llavors alcalde (ho va ser des de 2007 fins a 2014) i actual portaveu d'Infraestructures del PP valencià.

Segons asseguren fonts jurídiques, Castelló era quan es va formar el contracte alcalde i és qui signa i formalitza el contracte de la gestió del cicle integral de l'aigua amb diverses irregularitats. A més, apareix com a membre de la mesa de contractació i del Ple de la Corporació Municipal, per la qual cosa no pot al·legar desconeixement de l'adjudicació.

Aquest assumpte s'investiga des d'octubre de 2016, quan agents de la Udef es van personar en la seu central de l'Ajuntament de Sagunt, en la Regidoria d'Urbanisme d'aquest municipi valencià i en dues seus d'Aigües de València per a requerir expedients relacionats amb la ‘Operació Flotador’.