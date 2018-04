El port de València vol indemnitzar el Grupo Boluda per a traslladar la terminal de creuers al moll que té en concessió el líder empresarial

L’Autoritat Portuària de València (APV) pretén canviar la localització de la gran terminal de creuers del port de València de l’ampliació nord –on desembarquen en l’actualitat– al moll que gestiona Unión Naval de Valencia, les antigues drassanes del Grupo Boluda, la societat del president del lobby empresarial AVE, Vicente Boluda. Per a fer aquesta operació, l’APV hauria d’indemnitzar el concessionari, que té l’adjudicació fins al 2027.

La proposta del president de l’APV, Aurelio Martínez, va arribar divendres passat al consell d’administració del port, però es va eliminar de l’ordre del dia perquè l’Ajuntament de València desconeixia el projecte, i ha demanat temps per a estudiar-lo. Fonts de l’APV van explicar que la predisposició de Boluda és bona. De moment, des del consistori no han fet declaracions públiques.

El 2017 l’APV va contractar la consultora internacional Maritime & Transport Business Solutions perquè efectuara un “Estudi de viabilitat i concreció de les obres a fer per al desenvolupament de la terminal de contenidors de l’ampliació nord del port de València”. Segons aquest informe, el mercat internacional portuari ha canviat d’una manera important en els últims anys, per la qual cosa seria incompatible que el moll nord acollira la megaterminal de contenidors i la terminal de creuers, com estava previst i es fa a hores d’ara.

Per això, l’APV suggereix traslladar l’arribada de creueristes a l’esplanada entre el moll de Ponent i el moll de l’Espigó del Túria, entre la terminal de Transmediterránea i les antigues drassanes del Grupo Boluda.

El plànol de les instal·lacions del Port de València –moll de Ponent i de l’Espigó del Túria– on està projectada la nova terminal de creuers amb cinc atracadors.

Aquesta proposta fa imprescindible el rescat de part de la concessió del Grupo Boluda. Així doncs, fonts del port van explicar que caldria indemnitzar l’empresari valencià o bé amb diners o renegociant la part de la concessió que mantindria, via una ampliació dels terminis o amb intercanvis.

Grupo Boluda gaudeix de concessions des de l’any 1940, a través d’una ordre ministerial per a la construcció de les històriques drassanes. La companyia del líder empresarial va tancar el 2012 el negoci de construcció i reparació de vaixells arran de la fallida d’Unión Naval de Valencia.

Segons el port, mantenir la terminal de creuers en el moll nord “tindria un preu molt elevat” i està molt allunyada de la ciutat, cosa que ja se sabia quan en l’anterior pla es va preveure en la terminal Nord. L’avantatge de la nova ubicació, apunten des del port, és que s’aconsegueix unificar tot el trànsit de passatgers en una mateixa ubicació, el trànsit regular de Transmediterránea i “Operació pas de l’estret” i els creueristes.

L’APV ja ha previst la ubicació d’un megapàrquing per a la nova ubicació del trànsit de passatgers en cas que la proposta prosperara en el consell d’administració del port.