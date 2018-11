Una setmana després, 13 mariners i 12 migrants continuen “abandonats” al Mediterrani sense port d’atracament

Quan es compleix una setmana del rescat de dotze migrants pel pesquer de Santa Pola Nuestra Madre Loreto davant les costes de Líbia, encara es desconeix quin serà el futur d’aqueixes persones, que comparteixen espai amb els tretze tripulants del vaixell alacantí que continua pescant al Mediterrani mentre espera de trobar un port segur on desembarcar els seus ocupants inesperats.

El patró del vaixell, Pascual Durá, en declaracions a EFE, assegurava que se senten “abandonats” sense que ningú no els porte “res”. I això a pesar que a penes els queden racions de menjar per a cinc o sis dies –el vaixell ha doblat el nombre de tripulants amb la presència dels dotze rescatats, que a més estan “molt nerviosos”.

Relata Durá que se senten “cansats i tristos” per aquesta situació, “exhaustos i desemparats” en veure que tot continua igual, amb la “incertesa” del primer dia. I l’estat de la mar no ajuda després que un temporal afectara la zona en què es troben, que feia que les ones que assotaven el pesquer “semblaren muntanyes”.

📞Pasqual Durà, patró del #NuestraMadredeLoreto, ens explica que ja estan racionant el menjar. Afirma que ningú ha contactat amb ells "ni des del Consell ni del govern central". #Actualitat #CrisiMigratòria pic.twitter.com/0Yau5c1RnS — El matí À Punt (@elmatiapunt) 29 de noviembre de 2018

També s’han sentit desemparats a escala institucional. En declaracions a la televisió valenciana À Punt, Durá reconeixia que ningú no ha contactat amb ells ni des del Govern central ni des de la Generalitat Valenciana: “Ens han tractat com si tots fórem immigrants, com si no portàrem una bandera en el masteler”.

Líbia, un port ‘no segur’

La possibilitat que es queden a Líbia, com s’ha especulat en alguna ocasió, sembla descartada pel perill que això suposaria per als dotze africans rescatats d’una pastera: no és un port segur. Així ho reconeix Brussel·les, que tanmateix es declara “no competent” per a ajudar a buscar solucions alternatives, ja que les tasques de rescat i designació d’un port segur per al desembarcament de persones estan subjectes al dret internacional.

El portaveu del PP i vicepresident primer del Grup PPE en el Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha demanat que la Unió Europea participe en la cerca d’una solució urgent a la situació del Nuestra Madre Loreto, de manera que es garantisca la seguretat del patró i de la tripulació, a més d’una resposta humanitària als migrants rescatats que hi ha a bord.

Oltra va oferir un port valencià

La Generalitat Valenciana, després de conéixer-se la situació de Nuestra Madre Loreto, va oferir els ports valencians perquè hi atracara del pesquer alacantí, tal com va passar amb l’ Aquarius el mes de juny passat. “La mar no és un lloc on morir, sinó de vida”, ha declarat dijous la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que ha subratllat que, encara que la cosa més lògica seria poder anar al port més proper, “aqueixa possibilitat no es dona”, i ha tornat a oferir la Comunitat Valenciana com a “terra d’acolliment”.

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, assegurava que “entén” i “respecta” els oferiments de la Generalitat, però va insistir que el vaixell vaja a Líbia perquè “parlem de nàufrags” i les lleis marítimes internacionals assenyalen “com a port segur el de la zona d’afectació del país”.

Concentració a Santa Pola

L’Ajuntament de Santa Pola ha indicat dijous que està fent “totes les gestions oportunes” per a trobar una solució “com més prompte millor” i “segura” per a la tripulació i els migrants rescatats pel pesquer. Divendres s’ha convocat una concentració de suport als mariners a les portes del consistori a les 12 del migdia. A més, en el ple ordinari del mes de novembre, que se celebrarà a les 17.30 hores, es llegirà una declaració institucional per a transmetre “suport als mariners del Nuestra Madre Loreto, declaració consensuada per tots els grups polítics”.

Experiència en rescats

El Nuestra Madre Loreto ja va salvar al juny del 2006 26 immigrants, un d’ells mort davant mateix de les costes líbies. A més, al novembre d’aqueix mateix any també va recollir quatre persones més per la zona.

A més, l’armador d’aquesta embarcació i pare del patró actual, José Durá, també va rescatar 51 immigrants subsaharians a cent milles de Malta al juliol del 2006 a bord del Francisco y Catalina.