Vol Castelló-Madrid, servei públic?

Ximo Puig ha fet públic, després de la seua reunió amb el president del Govern a la Moncloa, el compromís de Sánchez de declarar la ruta aèria Castelló-Madrid com d'Obligació Servei Público (OSP). Això significaria, en paraules del propi president de la Generalitat, que “Castelló tindrà una eixida al món i serà un aeroport operatiu a tots els nivells”.

Després de presidir la reunió de la comissió executiva de la societat pública Aeroport de Castelló –Aerocas-, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha mostrat la seua satisfacció pel compromís aconseguit. Referent a la ruta Castelló-Madrid ha declarat que “és fonamental per al desenvolupament de l'aeroport” i que “aquest enllaç multiplicarà les opcions de connexió de l'aeroport i, per tant, la projecció turística internacional de Castelló”.

De materialitzar-se aquest anunci suposaria una molt bona notícia per al Consell, per al qual els comptes de l'heretat aeroport de Castelló no acaben d'eixir. Els números presentats en 2017 mostraven xifres preocupantment negatives, que incloïen la pèrdua de 8,1 milions d'euros i l'assumpció per part de l'administració pública de 151 milions d'euros de deute des de 2012.

Dubtes sobre la viabilitat

Aquest compromís, no obstant això, arriba pocs mesos després que sorgiren dubtes entorn del fet que la ruta aèria Castelló-Madrid no complira amb la legislació europea per a ser declarada d'interés públic. No obstant això, des de Presidència es posa l'accent en l'existència de la voluntat política del Govern Central per a traure l'OSP avance i asseguren que hi ha altres regions d'Espanya en les quals ja s'ha implementat aquest tipus de rutes.

El cas més recent seria el de la ruta de Badajoz a Madrid i Barcelona, si bé es trobaria en una situació molt diferent a la de Castelló, ja que el PIB extremeny és inferior al 75% del PIB medie de la Unió Europea, sent el més baix del país i entrant en la categoria de “regions menys desenvolupades”.

Un altre dels requisits principals és que la ruta siga considerada de baixa densitat i xifra el barem per a això en menys de 100.000 viatgers a l'any, 44.000 passatgers menys dels quals va tindre l'aeroport de Castelló en 2017. A més, s'estableix que les OSP han d'imposar-se únicament en la mesura en què uns altres transportes –trens, autocars o transport individual- no puguen satisfer les necessitats de la regió.

En el Reglament (CE) 1008/2008 apartat 3.3.2/39 arriba fins i tot a especificar-se que haurà de prestar-se “especial atenció als serveis ferroviaris que cobrisquen la ruta prevista en menys de tres hores. Això es refereix punt a serveis d'alta velocitat com d'un altre tipus […] en principi no han d'imposar-se OSP als serveis aeris”. L'AVE uneix actualment Castelló amb Madrid en un trajecte de dues hores i vint-i-cinc minuts.