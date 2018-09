Els alcaldes contraris a l'abocador privat de Barxeta reben suports de les institucions

El projecte privat que pretén construir un abocador a Barxeta prop d'un paratge natural té l'oposició dels alcaldes de la zona, i també comença a rebre mala cara de part de les institucions superiors com el Consorci de Residus de la zona (COR) i la Conselleria de Territori.

Així des del COR ha manifestat que s'uneix a l'oposició a la construcció en la partida coneguda com Tossal Negre a Barxeta, que ja compta amb l'oposició dels municipis de Barxeta, Llocnou i el Genovés. Aquest dijous mateix, el president del COR, Roger Cerdà, recolzava en la seua lluita als representants dels pobles afectats, que ja han lliurat 2.500 signatures a l'oficina del Prop de Xàtiva en contra del projecte.

El COR es reafirma en la seua oposició a aquesta planta d'eliminació i revaloració de residus de l'empresa privada ‘Serveis Mediambientals de València S.L.’ al·legant la invasió de competències que ja gestiona el Consorci, com la gestió de residus domèstics dels ecoparcs.

Segons afirmen, l'argument utilitzat per l'empresa sobre “la creixent necessitat d'augmentar el reciclatge, la recuperació i la reutilització de residus per a reduir la quantitat d'aquests” ja és un objectiu tangible pel qual treballa el COR. Per açò, “demanem que el projecte estiga d'acord amb la legalitat vigent en matèria de residus municipals i assimilables a urbans a la Comunitat Valenciana, i respectant-se el règim competencial del Consorci sobre els mateixos”, s'afirma des del Consorci.

A més, l'empresa ‘Serveis Mediambientals de València’ destaca que es tractarien residus no perillosos industrials, a pesar que les queixes s'enfoquen al fet que aquest tipus de residus no respon a activitats econòmiques existents a la zona ni a necessitats lògiques de cap de les poblacions afectades.

A més, perquè la construcció d'aquesta planta no segueixca avança, insta a la col·laboració i coordinació de la ciutadania i representants municipals a mobilitzar-se. “Es tracta d'una iniciativa privada que no forma part del Pla de Gestió de Residus i que a més pot afectar a l'ecosistema del paratge natural pròxim”.

També es recorden les afeccions negatives que podria generar la instal·lació del mateix en els sòls forestals confrontants, aqüífers i afluents a Barxeta. I igual de preocupant el trànsit de vehicles pesats o la proximitat en zones de residència.

Reunió

D'altra banda el secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Lluís Ferrando, la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Rosa Pardo, i la cap del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, es van reunir aquest dissabte amb els alcaldes de Barxeta, Llocnou d'en Fenollet i el Genovés, Vicent Mahiques, Cristóbal Rodriguez i Pere Revert, per a abordar la sol·licitud admesa a tràmit durant l'estiu per a implantar l'abocador de residus industrials no perillosos.

En la reunió, tots els alcaldes han manifestat de manera contundent l'oposició tant dels seus ajuntaments com de la ciutadania i s'han referit a acords de ple unànimes en contra de l'activitat i a la recollida de més de 2.500 signatures de suport a les al·legacions presentades pels tres consistoris a la possible construcció d'un abocador, que no consideren d'interès general ni adequat en la localització proposada per l'empresa que ha iniciat els tràmits.

Els alcaldes argumenten que aqueix tipus de residus no respon a activitats econòmiques existents en la zona ni a necessitats lògiques per a cap de les poblacions afectades, i es mostren preocupats per les possibles afeccions negatives generades per l'activitat al Paratge Natural Municipal 'Riu de Barxeta' i a sòls forestals confrontants, així com als aqüífers i afluents del riu Barxeta. A més, assenyalen altres afeccions derivades de l'activitat, com el trànsit de vehicles pesants o la proximitat de residències molt pròximes.

Per la seua banda, la Conselleria d'Habitatge va explicar que la tramitació es troba en una fase inicial, i que únicament s'ha admès a tràmit la sol·licitud de la Declaració d'Interès Comunitari, fet que no condiciona el sentit favorable o no de la seua resolució. A més, tant els responsables de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori com de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s'han compromès a col·laborar i treballar de manera coordinada per a garantir el màxim rigor tècnic i la seguretat jurídica en la tramitació dels seus respectius expedients, el seguiment dels quals, han assegurat, es farà de manera escrupolosa tant en el contingut de la documentació com en els terminis, i s'han compromès a informar en tot moment a les administracions afectades.