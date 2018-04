Tercer ajuntament valencià condemnat per penjar la bandera republicana

La setmana abans del 14 d'abril s'ha sabut que el de Xeraco seria el tercer ajuntament valencià condemnat per penjar de la seua façana la bandera republicana. Així ho ha avançat el PP de la localitat de la comarca de la Safor que afirma també que l'ajuntament haurà de pagar 1.500 euros en concepte de costos "per situar-se fora de la legalitat", afirmen els populars.

Amb el de Xeraco ja són tres els ajuntaments valencians, després dels de Barxeta i Bunyol, condemnats per penjar la bandera malgrat l'advertiment de la delegació del Govern de la Comunitat Valenciana que amenaçava amb accions legals si tornaven a mostrar la bandera tricolor per a commemorar la proclamació de la II República el 14 d'abril de 1931. L'Advocacia de l'Estat va presentar en total nou denúncies contra aquests ajuntaments, ja condemnats, i també contra els de Sagunt, Silla, Paiporta, Benifaió, Tavernes i Algemesí, que també van mostrar la bandera i estan pendents de la resolució judicial.

El portaveu del PP en l'Ajuntament de Xeraco, Avelino Mascarell, ha criticat que “els ciutadans de Xeraco tornaran a haver de fer front al pagament de costes processals per culpa d'un Govern que se sent més còmode desafiant a les lleis que gestionant el municipi”. Per açò el PP ha exigit que siguen els propis regidors del Govern els que es facen càrrec de les costes i eviten que siguen els ciutadans amb els seus impostos els que paguen els seus capritxos.