Una pacient denuncia que una metgessa es nega a València a atendre-la perquè "habla en valenciano"

"Habla en valenciano". Així apareix reflectit en el comunicat mèdic de l'escriptora Núria Cadenes dins l'apartat 'Anamnesi' ("informació aportada pel pacient i per altres testimoniatges per a confeccionar el seu historial mèdic"). Cadenes, nascuda a Barcelona i resident a València, ha denunciat públicament a través de xarxes socials que una metgessa de la sanitat pública valenciana es va negar a atendre-la en una cita que tenia concertada per parlar valencià: "Quan se sumen incompetència i supremacisme lingüístic, el resultat sempre és una combinació perillosa. [...] És gravíssim".

Quan se sumen incompetència i supremacisme lingüístic, el resultat smpre és una combinació perillosa. Si qui ho fa exerceix a la sanitat pública, és gravíssim. Avui 1 metgessa s'ha negat a atendre 1 cita concertada xquè 'habla en valenciano'. Avui. Ara poso denúncia, @GVAsanitat pic.twitter.com/8OqzHRb0N3 — núria cadenes (@ncadenes) 16 de octubre de 2018

La pacient, que anunciava a través del seu compte de Twitter que presentarà una denúncia davant la Conselleria de Sanitat, ironitzava també després de consultar el significat d'anamnesi, els antecedents familiars, fisiològics, patològics... d'un malalt de cara a l'elaboració del diagnòstic: "Ara espere que em diguen com es cura".

"La cita no ha durat ni tres minuts", ha assegurat l'escriptora a eldiario.es, "m'ha fet un volant per a una nova cita dins de tres mesos i ja està". Segons ha relatat Cadenes, els fets s'han produït de la següent forma: "he dit 'bon dia' en entrar, ella m'ha demanat que li parlara en castellà i després de dirigir-me a ella en valencià i dir-li que podia respondre'm en castellà sense problema, ha dit que no m'entenia i s'ha negat a atendre'm". L'escriptora considera aquesta situació "molt greu", ja que és conscient que el seu cas no és una excepció: "estem davant una mala praxi i una humiliació, quan l'única cosa que fem és defensar els nostres drets, que ens entenguen i que ens atenguen".

Ha explicat que, quan vas al metge, i més davant l'especialista, "necessites explicar-te de la millor forma possible i et sents més còmoda quan t'expresses en la teua llengua". Cadenes ha presentat una queixa en l'Oficina de Drets Lingüístics i davant la Conselleria de Sanitat: "també estic assessorant-me a través de les entitats de defensa dels drets lingüístics per a conéixer quins altres canals puc utilitzar".

Toni Cantó i el requisit lingüístic

Entre els qui han defensat que els metges no tinguen l'obligació d'entendre el valencià es troba Toni Cantó, el qual ha protagonitzat diverses intervencions en diferents fòrums en contra del requisit lingüístic entre els funcionaris. Aquest dilluns el diputat valencià de Ciutadans incidia de nou en aquest tema a compte del premi atorgat a la castellana Verónica Casado com a millor metgessa de família del món: "A Balears probablement no podria treballar. Evitem que passe el mateix a València". De moment, a València continua passant tot el contrari.