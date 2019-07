Joan Ribó proposa una solució ferroviària per a l’accés nord al port amb el suport d’un centre intermodal a Sagunt

L'alcalde Joan Ribó ha fet una proposta este matí per a l’accés nord al port que “compagina el respecte al medi ambient amb el desenvolupament econòmic de la ciutat”. La proposta de Ribó suposa construir un accés nord al port que siga de caràcter ferroviari i que estiga acompanyat de la creació d'una estació intermodal a Sagunt que evite la duplicació del nombre de camions que circulen per l'entorn del port. A més, esta opció, segons ha indicat l’alcalde, “suposaria un impuls clar i definitiu al Corredor Mediterrani, al soterrament de vies i al Parc Central que tant de temps venim reclamant els valencians i valencianes”.

Joan Ribó ha recordat que a Europa ja funcionen diferents experiències per a utilitzar únicament el tren amb l'objectiu d'evitar la contaminació. “Pensem en el tren perquè és el vehicle del futur i és el que s'està imposant a Europa, perquè és el que necessitem a la ciutat i creiem que hem de vincular-lo a un corredor, el Corredor Mediterrani, que és imprescindible desenvolupar”.

L'alcalde ha afegit que la proposta que tenen “és molt senzilla. Sabem que l'accés nord suposa un augment de la producció del port i ens sembla positiu, però també sabem que alhora comporta problemes mediambientals, i això és el que hem d'analitzar i hem d'evitar. Creiem que és important repensar este tema, i pensar com es mouran tots eixos vehicles que s'incrementaran amb l'accés nord”.

S'ha referit a les dificultats pressupostàries “per a desenvolupar tot al mateix temps. D'una banda un nou túnel de l'accés nord, d'altra banda els túnels d'eixida del corredor quan concloguem el Parc Central. Tot alhora no és possible. Anem a poc a poc. Crec que el procés en este moment és utilitzar el túnel de Serradora”.

Solucions als transportistes

Joan Ribó ha volgut enviar un missatge al món del transport per carretera: “No estem dient que desapareguen els camions, sinó que hi haja una estació intermodal, per exemple a Sagunt, on una vegada haja eixit de la ciutat es puguen fer les connexions que facen falta. No ens oposem a això. El que si que diem és que en una ciutat com València hem de pensar que la gent respira i hi ha unes limitacions de contaminació de l'aire que estan a Europa, que les hem vistes fa uns dies a Barcelona i Madrid amb les denúncies de la Unió Europea”.

“Abordar això implica fer un estudi seriós de què suposarà per a la ciutat. No és una confrontació, és asseure'ns i parlar. L'economia és important, però també la contaminació. Apostem per un Corredor Mediterrani que de veritat es pose en marxa, i si els recursos són limitats, utilitzem-los per a fer el que hauríem d'haver fet des de fa anys”, conclou Ribó.