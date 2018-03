El director de Cofrents planta a les Corts i rebutja donar explicacions sobre el projecte de magatzem nuclear

La comissió de Justícia, Governació i Administració Local de les Corts Valencianes havia citat al director de la central nuclear de Cofrents, Tomás Lozano, perquè explicara la situació de les instal·lacions actuals d'emmagatzematge de residus, així com sobre l'ampliació prevista amb la construcció d'un magatzem temporal individualitzat (MTI) "més enllà de la vida útil" de la central. No obstant açò, Lozano ha rebutjat comparèixer en el parlament valencià en considerar "innecessària" la seua assistència.

El director de Cofrents justifica la seua absència en el fet que "sobre aquesta qüestió" ja va informar en les seues anteriors compareixences davant la comissió de medi ambient, aigua i ordenació del territori l'11 de juliol de 2017, quan es va descriure "amb detall tècnic el projecte", i el passat 20 de febrer, quan Lozano va comunicar que la planta havia notificat al Consell de Seguretat Nuclear fins a una dotzena d'incidents en l'últim any, encara que aquests no van afectar "ni a les persones, ni a la instal·lació, ni al medi ambient".

A més, apunta Lozano que tota la documentació relativa al MTI es troba en fase d'informació pública, "com arrepleguen el BOE 49 del 24 de febrer i en el BOP 49 del 9 de març passats". D'igual manera, remiteix a la "disponibilitat completa del projecte per a consulta pública en la seu de la delegació del Govern a València (Àrea d'Indústria i Energia), on s'especifiquen totes les característiques d'aquest nou magatzem".

Segons el parer de Lozano, no són necessàries les seues explicacions en existir en l'actualitat informació pública "accessible" i en haver comparegut "de forma molt recent" sobre aquest mateix assumpte "sense que des de llavors s'haja produït cap novetat sobre aquest tema".

El magatzem de residus nuclears que Iberdrola projecta a Cofrents tindrà un cost de 3,9 milions d'euros i està previst que estiga operatiu abans de setembre de 2021, moment en què quedarà saturada la capacitat de les actuals piscines de magatzematge (la vida útil de la nuclear valenciana finalitza, en principi, en 2024). Aquest MTI servirà per a emmagatzemar el combustible gastat en contenidors en sec "fins que siga possible el seu enviament al Magatzem Temporal Centralitzat" de Villar de Canyes (Conca), tal com s'explica en el projecte.