Arranca la fase final de la Gürtel valenciana amb una previsible reducció de penes per a Ricardo Costa per descobrir el pastís

La branca valenciana del cas Gürtel, la que investiga el presumpte finançament del PP de Francisco Camps, entra aquest dimarts en la recta final amb sorpreses que el dia 15 de gener, quan va arrancar el judici, ningú no esperava. L’exsecretari general dels populars valencians i home fort de Camps, Ricardo Costa, ha descobert el pastís i ha posat de cap per avall el partit, cosa que ha fet tremolar els mateixos fonaments de Génova, 13.

“Dels quatre desvergonyits”, que va ser com es va definir la xarxa corrupta liderada per Francisco Correa quan va saltar l’escàndol, s’ha provat en el judici –amb confessions dels empresaris corruptors– que el partit que liderava Camps va muntar un estructura per a ingressar com a mínim 1,2 milions de diners B, quantitat que va facilitar la victòria al PP valencià en les eleccions autonòmiques i generals del 2007 i el 2008.

En la vista oral també s’ha fet palés amb les declaracions de Costa i de membres de la xarxa com Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez “El Bigotes” que el mecanisme de corrupció podria haver estat generalitzat en campanyes municipals que ja estarien prescrites.

Així, Ricardo Costa s’ha convertit en un acusat clau en la causa, ja que és la primera vegada que un polític del PP reconeix el finançament irregular del partit. Aquesta confessió –negociada amb la Fiscalia Anticorrupció– ha servit a les acusacions per a armar definitivament el cas i perquè hi haja una sentència condemnatòria.

Això sí, hui es veurà realment quina és la contraprestació que rep Costa per haver descobert el pastís, ja que presumiblement la fiscal del cas reduïsca la seua petició de 7 anys i 9 mesos de presó que va sol·licitar en un principi per a la mà dreta de Camps en el PP.

Dimarts, a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares tornaran a acudir tots els acusats, inclosos els empresaris que també van confessar haver finançat el PP valencià amb 1,2 milions de diners B. Els nou contractistes d’obra i serveis públics, que han estat els primers a confessar i que van lubricar així les confessions posteriors dels capitostos de la trama i de Costa, han aconseguit evitar entre quatre i sis anys de presó a canvi de pagar una multa. En molts casos irrisòria per al seu compte de resultats.

La fiscal anticorrupció serà la primera a presentar les seues conclusions i s’hi veurà si la confessió de Costa té contrapartida. També si continua mantenint la petició de penes per als altres antics càrrecs públics, l’exvicepresident del Govern valencià Vicente Rambla i l’exvicesecretari del PP valencià David Serra després de les seues declaracions.

Més difícil serà que es reduïsquen les peticions de penes per als capitostos de la trama, ja que durant tota la fase d’instrucció es van negar a col·laborar-hi i va ser, arran de la confessió dels empresaris, que van reconéixer el finançament irregular. Primerament van apuntar a Costa i, posteriorment, al mateix Camps.

Posteriorment, serà l’Advocacia de l’Estat la que presente les seues conclusions, que aniran en línia amb Anticorrupció, i finalment l’acusació popular exercida pel PSPV també presentarà les seues peticions de penes i la seua visió sobre la vista.

Després de les acusacions, serà el torn per a les defenses dels acusats, que seguiran previsiblement l’estratègia mantinguda durant el judici que compleix ja el cinqué mes de vistes.

A pesar que en el judici tant Costa com els capitostos de la Gürtel han apuntat Francisco Camps com a cervell de la trama de finançament irregular i l’exvicepresident i exdirector de la policia amb Aznar, Juan Cotino, com a recaptador, les derivades penals contra aquestes persones no es dirimiran en aquest procés per tal com estan prescrits els presumptes delictes.

Això sí, algunes d’aquestes declaracions podran servir en la peça separada del cas Gürtel sobre la visita del papa, en què sí que està imputat Juan Cotino, i en les dues causes obertes per la Fórmula 1, en què Francisco Camps ha estat citat com a investigat.