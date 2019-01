Compromís apreta Puig: li preguntarà per l'incompliment de Sánchez amb la reforma del sistema de finançament

Estem al gener i tot fa indicar que enguany tampoc hi haurà reforma del sistema de finançament autonòmic. Almenys així es desprén del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern de Pedro Sánchez, que tampoc és clar que tire endavant. D'aquesta manera, la principal reivindicació del Consell, que des del principi de legislatura ve incloent en els seus comptes anuals una partida fictícia de 1.350 milions d'euros a compte del dèficit de finançament, haurà d'esperar a la pròxima legislatura per a veure si finalment s'actualitza el sistema, caducat en 2014.

Precisament sobre aquesta qüestió, Compromís -soci del PSPV en el Govern del Botànic- qüestionarà Ximo Puig dijous vinent en la sessió de control al president per la valoració que fa la Generalitat Valenciana de l´"incompliment" per part de l'Executiu de Sánchez de les reiterades resolucions aprovades de manera unànime en les Corts que reivindiquen una revisió immediata d'un sistema de finançament "injust amb els valencians".

No és una novetat. Pedro Sánchez ja va confirmar al Senat el mes de juny passat, poc després de prendre possessió com a president del Govern, que no anava a poder reformar el finançament aquesta legislatura. I això tot i que havia sigut el seu principal compromís en cada ocasió en què va visitar la Comunitat Valenciana, reptant fins i tot Mariano Rajoy -quan aquest encara estava instal·lat a la Moncloa- al fet que complira la seua paraula i escometera la reforma del sistema.

No obstant això, el cap de l'Executiu, en la seua última visita a València amb motiu de les celebracions del 9 d'Octubre, sí que va considerar necessari "abordar la justa reivindicació d'un millor finançament autonòmic", unes paraules que, de moment, segueixen sense convertir-se en fets.