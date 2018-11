Les Corts aproven multar fins a amb 120.000 euros les conductes vexatòries cap al col·lectiu LGTBI

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dimecres la Llei d'Igualtat de les Persones LGTBI, que prohibeix les teràpies d'aversió per a modificar l'orientació sexual i preveu multes de fins a 120.000 euros per realitzar o difondre aquestes pràctiques.

Tots els grups parlamentaris llevat el PP han donat suport a la norma, recollida amb un gran aplaudiment per desenes de representants del col·lectiu presents en la votació, com Guillem Montoro, primer home trans que assumeix una regidoria, o José de Lamo, director general d'Igualtat en la Diversitat.

Els populars s'han abstingut perquè la resta de grups no han inclòs una esmena que consideraven clau, en la qual apel·laven a l'objecció de consciència en els centres educatius. Concretament, el text diu el següent: "Per a garantir que totes les persones que conformen la comunitat educativa puguen exercir els drets fonamentals que empara la legislació, els centres educatius, respectant la legislació vigent i la llibertat de càtedra i l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió i l'ideari o caràcter propi del centre".

L'objectiu d'aquesta llei és previndre agressions i eradicar qualsevol discriminació per qüestions d'orientació sexual, i és la primera norma espanyola que dedica un capítol sencer a reconéixer la situació especial i diversa de les persones amb variacions intersexuals.

El seu articulat pretén convertir la lluita contra les agressions en una disciplina transversal. Per a això, la norma estableix mesures en l'àmbit de la salut, que van des de la formació del personal sanitari per a garantir una atenció respectuosa a totes les persones, serveis específics per a atendre les necessitats particulars de les persones LGTBI o la garantia d'accés a les tècniques de reproducció assistida.

La norma crea l'Espai de la Memòria LGTBI, que albergarà documents relacionats amb la repressió del col·lectiu durant el període franquista, a les víctimes de la llei de 'vagos y maleantes', als torturats i assassinats, especialment en aquesta etapa.