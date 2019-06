L'Advocacia de la Generalitat exigeix que s'amplie la investigació sobre la Fórmula 1 en la qual està imputat Francisco Camps

L'Advocacia de la Generalitat ha presentat aquest dilluns un escrit davant el Jutjat d'Instrucció número 17 en el qual reclama que s'amplie la investigació respecte a la construcció del circuit de Fórmula 1 de València per a aclarir alguns aspectes que, al seu judici, van quedar pendents després de l'informe de la Intervenció.

Segons ha pogut saber EFE de fonts coneixedores del cas, aquesta petició s'alinea amb l'argumentat per -la instructora en els seus últims escrits i reclama diligències complementàries per a completar l'informe que ja obra en la causa redactat per l'interventor de la Generalitat.

En aquest escrit, l'interventor, en qualitat de perit judicial, va indicar que no disposava del criteri tècnic per a valorar els pressupostos base de licitació i els preus de determinats contractes per a la construcció del circuit, ni tampoc sobre les puntuacions assignades a cada oferta.

Per això, l'Advocacia de la Generalitat reclama ara que aquestes qüestions, orientades a determinar possibles desviacions econòmiques, siguen examinades pels mitjans tècnics que corresponguen.

Aquesta petició de l'Advocacia, que exerceix l'acusació particular en aquesta causa, va en sentit oposat a la postura del fiscal, que recentment ha reclamat el sobreseïment de la causa per considerar que, en cas d'existir algun delicte en la tramitació per a la construcció del circuit, aquest estaria ja prescrit.

La jutgessa instructora, en canvi, ha rebutjat aquesta tesi i advoca per continuar la investigació contra l'expresident de la Generalitat Francisco Camps i altres exalts càrrecs del Consell.