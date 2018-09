Ni pisos d'acollida ni política industrial: el Consell ven a un fons voltor per 28 milions actius que valien 36 en 2016

El govern d'esquerres del Botànic ha permés a la Societat de Garantia Recíproca (SGR) vendre actius immobiliaris públics a un fons voltor. Ho ha fet fent una rebaixa del 20% després de fracassar la subhasta inicial, ja que el preu final de venda al fons britànic Anacap Financial Partners s'ha fet per 28,4 milions d'euros, quan els mateixos actius van ser taxats en 36 milions fa tan sol dos anys. Amb l'actual situació del mercat immobiliari el preu podria ser molt superior.

Aquests immobles, que podrien ser patrimoni de la Generalitat després del rescat amb 200 milions de diners públics de la SGR en 2016, podrien haver tingut funcions socials com a habitatges d'acolliment, o destinar-los a la promoció econòmica com a política industrial, com suggeria Compromís. Finalment, la venda ja es trobava en el notari i no ha pogut haver-hi marxa arrere si es volia evitar el risc de tindre problemes legals amb el fons voltor.

En total els actius immobiliaris venuts són 793 immobles, i són actius considerats tòxics i derivats d'avals donats sense cap rigor en l'etapa del PP -segons explicava el propi director de l'IVF, Manuel Illueca- i que l'SGR va haver d'executar. Entre els immobles hi ha habitatges, naus industrials, places de garatge, sòl i fins a una piscina coberta.

L'operació avançada per eldiario.es estava pensada fonamentalment per a alleugerir el deute de l'SGR, però va alçar butllofes en Compromís que es va arribar a queixar al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en entendre que els immobles de l'operació que estava quasi tancada havien de revertir-se en les polítiques de la Generalitat.

Les queixes van provocar que Soler ordenara la paralització de la venda, però també va abocar a una reunió entre la mateixa vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i el director de l'IVF, segons ha pogut saber aquest diari. Pel que sembla les explicacions d'Illueca i les seues amenaces de dimissió van convéncer a la vicepresidenta Oltra, que no obstant això hauria reclamat de cara al futur poder fer consultes sobre immobles disponibles que també posseeix l'SGR que, abans de vendre's, pogueren ser susceptibles de destinar-los a usos socials o de profit per a la mateixa Generalitat.

De moment, del frau de l'SGR en etapa del PP no s'ha derivat cap responsabilitat. Tampoc s'ha denunciat als anteriors gestors ni als empresaris que es van beneficiar d'afonar l'entitat rescatada amb 200 milions de la Generalitat.