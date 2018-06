El poder polític valencià: de ser els grans empestats amb Rajoy a tindre dos ministres en el Govern de Pedro Sánchez

Els incomptables casos de corrupció que han esguitat al PP valencià en els últims anys, i que s'han estés per totes les administracions que han governat, van convertir als representants del PPCV en una espècie d'empestats per a Mariano Rajoy, que no va triar a cap representant dels populars valencians per al seu Govern. Si que va formar part del seu primer Executiu José Manuel García-Margallo, nascut a Madrid però valencià d'adopció i diputat per Alacant.

Ara, amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa les tornes semblen haver canviat. El nou president del Govern ha triat dos representants del PSPV per al seu Consell de Ministres, i això a pesar que el líder dels socialistes valencians i president de la Generalitat, Ximo Puig, va ser un dels barons socialistes que primer va provocar la caiguda de Sánchez i després es va posicionar del costat de Susana Díaz en les primàries que van enfrontar la presidenta andalusa amb Sánchez. Es tracta del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la consellera Carmen Montón, els quals ocuparan les carteres de Foment i Sanitat, Consum i Benestar Social, respectivament.

El cap de l'Executiu confia en Ábalos per a un ministeri important, amb gran capacitat d'inversió. L'exsecretari general del PSPV en la província de València és l'home fort de Sánchez en el partit. Ha sigut un dels seus principals suports en el seu ascens a la presidència del Govern, primer en la carrera de les primàries de 2014 i després, en 2017, en la reconquesta de la Secretaria General del PSOE -una carrera que va començar a Xirivella al novembre de 2016-. Ábalos va aconseguir, contra pronòstic, que Sánchez arrasarà entre els afiliats del PSPV en les primàries que li van enfrontar a la presidenta de la Junta d'Andalusia, i això malgrat el respatler explícit mostrat per Ximo Puig i la seua direcció a Díaz.

La nova ministra de Sanitat arriba al càrrec després que l'exconseller basc de Salut Rafael Bengoa rebutjara l'oferiment. Montón va formar part de la direcció socialista de Pedro Sánchez que va acabar desintegrada a l'octubre de 2016 encara que després no va dubtar a mostrar el seu suport explícit a Ximo Puig, del Govern autonòmic del qual formava part, en el procés d'elecció de secretari general del PSPV enfront del candidat 'sanchista'.

Com a consellera de Sanitat, Montón ha protagonitzat dos de les fites del Consell del Botànic: la reversió del 'model Alzira' de sanitat privatitzada impulsat pel Partit Popular d'Eduardo Zaplana i Francisco Camps i la recuperació de la sanitat universal en la Comunitat Valenciana, una iniciativa que va ser recorreguda pel Govern de Mariano Rajoy en el Tribunal Suprem.

L'Executiu de Ximo Puig i Mónica Oltra tenen grans expectatives posades en el nou Govern del socialista Pedro Sánchez, que esperen atenga les reivindicacions valencianes en matèria de finançament autonòmic i inversions. El temps dirà.