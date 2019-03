La participació en primàries del tripartit de València guanya per golejada la del bloc de dretes

Tots els partits amb representació a l’Ajuntament de València han acabat els seus processos interns per a confeccionar les candidatures a l’alcaldia i les llistes municipals, encara que amb diferències evidents i cridaneres entre els partits del Govern de la Nau (PSPV, Compromís i València en Comú).

Si bé la participació en les diferents primàries no té per què traduir-se després en millors o pitjors resultats electorals, la veritat és que en aquest aspecte els partits del bloc d’esquerres guanyen per golejada els de la dreta.

En concret, en el cas de Compromís, les primàries han sigut obertes a qualsevol ciutadà major d’edat i empadronat a València que volguera inscriure’s. El cens per a votar en el procés d’elecció de l’alcaldable i de les llistes ha sigut d’11.534 persones, de les quals han participat un 53% i un 59% en cada procés.

El PSPV va dur a terme una votació interna entre els militants per confeccionar les llistes (la candidata Sandra Gómez no va tindre rival en les primàries a l’alcaldia) en què es van comptabilitzar 6.200 vots dels diferents districtes.

A València en Comú, amb primàries també obertes a qualsevol ciutadà, van participar 1.437 persones tant per a l’elecció de María Oliver com a candidata a l’alcaldia com per a la confecció de la resta de la llista.

Totes aquestes dades contrasten amb el procés dut a terme en Ciutadans, on el portaveu actual Fernando Giner s’ha erigit com a candidat amb tan sols 175 vots, un 89% del total dels vots emesos en unes primàries a les quals es van presentar dos militants més.

Pel que fa al PP, va ser la direcció del partit la que va designar a dit María José Catalá com a candidata. Cap dels partits de dretes elaborarà les seues llistes respectives a partir de votacions.