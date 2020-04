La banda portuguesa que va robar dos milions de màscares a Santiago pretenia assaltar una altra nau de València amb material sanitari

El jutjat de Mallorca va donar l’ordre i la policia nacional i l’exèrcit van avortar l’operació. El 27 de març passat uns quants agents del Cos Nacional de Policia i soldats van trobar en una nau del carrer de Traginers del polígon d’Alaquàs (València) una gran quantitat de material sanitari que una empresa tenia amagat i que no havia posat en coneixement de les autoritats. El material va ser requisat i lliurat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Però l’operació tan senzilla de la qual es va donar compte a la premsa valenciana amagava darrere una investigació internacional a gran escala amb una banda portuguesa com a protagonista principal. La nau d’Alaquàs on es va requisar el material sanitari en un moment d’escassetat total pertany a l’empresa mallorquina Oxidoc. Aquesta companyia està en concurs de creditors sota supervisió judicial fa un lustre i els seus administradors no havien donat compte del material sensible que tenien en les seues instal·lacions. Però una banda portuguesa sí que va obtindre aquesta informació.

Segons les investigacions policials, va ser un agent immobiliari qui va avisar els lladres del material sensible que hi havia a l’interior de les naus de l’empresa, la d’Alaquàs, però també una a Galícia on Oxidoc tenia dos milions de màscares. Aquest empresari era l’encarregat d’aconseguir inquilins nous per a l’empresa i el dilluns passat dia 6 va ser detingut per la policia nacional a Santiago de Compostel·la.

L’arrest de l’agent immobiliari va destapar el robatori en la nau de Santiago i una cosa pitjor. El material sanitari estava caducat des del 2015 i la banda portuguesa pretén posar-lo en circulació com si fora bo. Com? Els lladres van traure el material de les caixes originals i el van ficar en altres per donar-los eixida en el mercat negre.

Nau de Santiago en què es va produir el robatori de 2 milions de màscares. Xunta de Galicia

Fonts de la policia nacional a València expliquen que el material confiscat en la nau d’Alaquàs també devia estar caducat i que haurà de ser la Conselleria de Sanitat la que, si es dona el cas, el destruïsca per evitar precisament el que vol fer la banda portuguesa. Un material que podria ser un perill si entra en circulació. En concret, desenes de caixes amb 200 litres d’alcohol desinfectant, garrafes d’aigua oxigenada, 1.500 farmacioles de primera intervenció, més de 2.000 màscares d’ús quirúrgic, bates per a sanitaris i una llista ben llarga de material sensible.

Segons va explicar eldiario.es en la seua edició gallega, el cas està en mans d’un jutjat de Palma, lloc on té la seu social l’empresa vinculada al material robat. L’Oficina Europea de Policia (Europol) treballa per localitzar les màscares, la destinació de les quals se situa a Portugal. El preu de venda estimat és de cinc milions d’euros.

L’acusat principal és, de moment, l’agent immobiliari Javier Conde, que ha sigut posat en llibertat amb càrrecs. Conde ha negat la seua participació en el robatori i ha assegurat que l’entrada a la nau es va fer amb autorització.

Aquest empresari és bastant conegut en la societat compostel·lana. Conde tenia un programa en la televisió d’El Correo Gallego en què informava de totes les novetats immobiliàries de la zona.