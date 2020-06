Capacidad del 75% en tiendas y hoteles y un tercio del aforo en discotecas con música de ambiente: Así será la nueva normalidad en Castilla y León

La nueva normalidad llega el domingo 21 de junio a Castilla y león. Y con ella, unas normas que atañen a todos los colectivos y que se plantean "de la forma más sencilla y homogénea posible", ha asegurado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz autonómico, Francisco Igea, después del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes para abordar cómo serán las normas que estructuren la tan ansiada 'nueva normalidad'.

Para empezar, se han cancelado todas las fiestas veraniegas, que de tanta vida dotan a los pueblos de Castilla y León. Estos acuerdos están "sometidos a revisión y evaluación" de forma semanal.

Por fin podrán abrir todos los establecimientos, porque hasta ahora los locales de ocio nocturno se mantenían prácticamente cerrados. El ocio nocturno tendrá que ser todavía más cauteloso que los demás. Sin embargo, apunte bien este número: aforo de hasta el 75%. Sobre este pilar oscilará casi toda la actividad económica tras el estado de alarma, aunque habrá excepciones, sin olvidar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.

Compras

Las tiendas y establecimientos comerciales no podrán superar el 75% de su aforo estén o no en un centro comercial. En la atención al público, se procurará dar un servicio preferente a los mayores de 65 años.

Los centros comerciales no podrán superar el 50% del aforo en sus zonas comunes y recreativas. Los mercadillos, como se organizan al aire libre, tienen permitida más capacidad: no podrán superar el 75% de los puestos habituales y se limitará el acceso a los clientes. Los ayuntamientos que lo deseen podrán aumentar la superficie de los mercadillos o habilitar más días para esta actividad. Se establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación.

Comidas, bares y copas

La hostelería y restauración no podrá superar el 75% del aforo, aunque sí se podrá consumir en barra o en el interior del establecimiento. En Castilla y León el uso de la barra de bar no está permitido ni siquiera para aquellas provincias que se encuentran en fase 3 como Valladolid o Burgos.

Se permitirá un aforo del 80% en las terrazas al aire libre siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad entre las mesas. La ocupación máxima será de 25 personas por cada mesa o agrupación de mesas.

Las discotecas y otros locales de ocio nocturno podrán abrir por primera vez desde mediados de marzo, pero no podrá superarse un tercio del aforo. La música será de ambiente y debe permitir una conversación a distancia interpersonal de 1,5 metros "sin necesidad de elevar la voz". En todo caso, podrán abrir sus terrazas en las mismas condiciones que el resto del sector.

Se podrá instalar mesas en los espacios destinados a pista de baile, donde de momento no se podrá bailar. Deberá procederse a la ventilación del local de forma completa al inicio y final de cada sesión de su actividad

Hoteles y turismo

La ocupación en las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos no podrá superar el 75% del aforo. Cada espacio común deberá tener calculado un aforo para reducir la capacidad máxima durante lo que queda de epidemia. En los albergues se permitirá una capacidad máxima del 50% del aforo.

Estará permitida la realización de actividades de uso público en los espacios naturales protegidos de Castilla y León, aunque se podrá regular el aforo de los aparcamientos, las zonas de descanso, las sendas y se podrá reforzar la vigilancia en materia de protección del medio natural. Se permitirán las actividades de turismo activo y de naturaleza organizadas por empresas.

Piscinas y lagos

Al aire libre o cubiertas, su apertura está permitida, incluidas las que pertenezcan a comunidades de propietarios (salvo las piscinas unifamiliares). Deberá respetarse el límite del 75% de su capacidad.

Se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. Se deberá informar mediante carteles o megafonía de la importancia de mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes.

Se aplicará a la gestión de estas instalaciones las normas contenidas en la Guía que a tal efecto publique la Junta de Castilla y León.

Las playas fluviales y los lagos también estarán regulados después del estado de alarma. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso y aforo, además de establecer límites de tiempo para evitar que alguien esté todo el día. Para calcular el aforo máximo permitido, se considerará que cada usuario utiliza cuatro metros cuadrados de la superficie de la playa.

Las instalaciones de las piscinas de uso colectivo deberán desinfectarse "con especial atención" a los espacios cerrados como vestuarios o baños "con carácter previo a la apertura de cada jornada".

Caza

La actividad cinegética de ocio estará permitida, al igual que la pesca fluvial, deportiva y recreativa. Eso sí, no se podrán compartir los utensilios de caza o pesca ni utillaje de comida o bebida.

Ocio

Las bibliotecas prestarán sus servicios y sus actividades ordinarias, sin que en las salas pueda haber más del 50% de su capacidad. El límite será menor en los museos y salas de exposiciones, donde se podrá llenar hasta el 75% del aforo, la misma capacidad máxima para otras actividades como conferencias, talleres, conciertos o programas públicos.

Los monumentos y otros equipamientos culturales -como puede ser un castillo- serán accesibles para el público siempre que las visitas no superen el 75% del aforo. Esta misma proporción se mantendrá en cines, teatros, auditorios, circos de carpa o espacios similares, con hasta 500 personas en un lugar cerrado y 1.000 personas en actividades al aire libre. Sin embargo, tendrán que celebrarse con mascarilla o una distancia de seguridad de, al menos, un metro y medio.

En la medida de lo posible, se establecerán recorridos obligatorios para separar circulaciones u organizar horarios de visitas para evitar aglomeraciones de visitantes y evitar interferencias entre distintos grupos o visitas.

Las actividades de tiempo libre destinadas a la población juvenil también estarán limitadas hasta el 75% del aforo con hasta 250 participantes, incluidos los monitores. Si estas actividades se realizan en espacios cerrados, el límite de personas será de 150 participantes. Las plazas de toros abrirán también con un 75% del aforo.

En las atracciones con filas de asientos se podrá ocupar el 75% de cada fila siempre que se guarde la distancia y, si no se puede, se deberán utilizar las mascarillas. Si las atracciones no tienen asientos, no podrá superarse un aforo del 50%. Si, por la dinámica de la atracción no se puede mantener la distancia de seguridad, el aforo se reducirá hasta el 30%.

Velatorios y religión

Los enterramientos se restringen hasta 75 personas entre familiares y allegados y los velatorios tendrán también un aforo máximo del 75%, exactamente igual que las iglesias, mezquitas u otros lugares de culto. Las misas, comuniones o bodas también deberán respetar este máximo del 75% del aforo y un máximo de 250 personas al aire libre o 150 personas en espacios cerrados. Durante las ceremonias, no se permitirá el uso de agua bendecida. Se limitará al menor tiempo posible la duración de las celebraciones religiosas. Se deberá evitar el contacto personal así como tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen.

Deporte

El deporte individual y sin contacto físico se mantendrá, aunque en las instalaciones habrá un límite máximo del 80% de la ocupación permitida al aire libre y del 75% en espacios cerrados.

El deporte federado no profesional podrá realizarse sin contacto físico con hasta 25 personas de forma simultánea. La asistencia de público no puede superar el 75% del aforo: 500 personas como mucho en espacios cerrados y 1.000 en los públicos.

Menores de edad

Los establecimientos que ofrezcan juegos y atracciones recreativas a menores de 12 años no podrán superar un tercio del aforo. Deberá procederse a la ventilación del local de forma completa al inicio y final de cada sesión de su actividad.

Los parques infantiles, las zonas deportivas y otros espacios al aire libre podrán estar abiertos siempre que se calcule una persona por cada cuatro metros cuadrados. Se limpiará y desinfectará diariamente estos espacios, que incluyen los espacios con aparatos de actividad física.

Otros aspectos

En los congresos, conferencias o reuniones de negocios no podrá superarse el aforo del 75% y habrá un límite máximo de 500 personas sentadas para lugares cerrados y mil para actividades al aire libre.

Los casinos, las salas de juego y las casas de apuestas podrán trabajar con dos tercios del aforo permitido. "Se realizará control de aforo mediante sistemas de recuento de personas", señala la Junta.

El plan de la Junta mantiene el cierre de los centros de día destinados a las personas mayores, aunque se abrirán con limitaciones los comedores sociales, las residencias de ancianos y personas con discapacidad, los centros de estancias dirunas, centro ocupacionales, centros infantiles y otros aspectos de Servicios Sociales.