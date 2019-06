Ciudadanos y Partido Popular retoman las negociaciones en Castilla y León

El Partido Popular y Ciudadanos han retomado esta mañana las negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno en la Junta de Castilla y León. Según han confirmado a eldiario.es fuentes del caso, los dos comités de negociación se han reunido en las Cortes de Castilla y León.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera toma de contacto, hasta Valladolid no se ha desplazado ningún miembro de las direcciones nacionales de los respectivos partidos, todo ha quedado en manos de los comités autonómicos.

Por el momento, lo único que se ha trasmitido desde Ciudadanos es que siguen manteniendo contactos con el Partido Popular "como socio preferente", y que no se facilitará más información por el momento. Según ha podido saber eldiario.es, en la reunión de este martes se ha trabajado en que las medidas que impone Francisco Igea queden reflejadas "por escrito y en sus justos términos". Uno de los objetivos es ninguno de los afectados no se sienta aludido. En este sentido, son llamativas las declaraciones realizadas esta mañana por el alcalde Burgos, Javier Lacalle, que asegura que tomará posesión y mantiene su candidatura para la alcaldía.

El nuevo encuentro se ha producido después de un tensa semana en la que el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, endureció las condiciones para pactar el gobierno en la Junta. En concreto, requirió que el PP prescindiese de alcaldes y presidentes de diputaciones que hubiesen cumplido dos o más legislaturas en el cargo, además de comprometerse a no incluir en el gobierno al consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de León, Antonio Silván, por aparecer en los audios de la Operación Enredadera, ofreciendo información y la adjudicación directa de obras sin concurso al empresario de la construcción y los medios, José Luis Ulibarri.

En medio de las exigencias de Igea, el candidato socialista, Luis Tudanca, vencedor de las elecciones, aunque sin mayoría, envió una carta al candidato de Cs instándole a reunirse con él. La respuesta de Igea no fue precisa: dejaba en manos de la dirección de su partido la posibilidad de ese encuentro, pero a la vez manifestaba que no confiaba en que el PP se estuviese tomando en serio sus requerimientos de regeneración, y expresaba que tenía "serias dudas".

Este lunes, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco entró en escena para asegurar que aceptaban "las 18 medidas de regeneración" y estaba dispuesto a prescindir de alcaldes que llevan 8 o más años gobernando, si bien no quiso pronunciarse sobre el futuro de Suárez-Quiñones y Silván.

Horas más tarde, el PP remitió una nota de prensa en la que tibiamente hablaba de su voluntad de aceptar medidas para la regeneración, si bien no precisaba cuales. Fuentes de Ciudadanos indicaron a eldiario.es que no iban a retomar las negociaciones sin no las veían por escrito.