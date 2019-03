El aparato de Ciudadanos apuesta por meter en las listas a Clemente mientras su candidato se resiste por "coherencia"

El diputado Francisco Igea ha ganado una primera batalla. Su reclamación ante el Comité de Valores y Garantías de Ciudadanos ha apeado del primer puesto a la que era la fichaje estrella del partido, Silvia Clemente, pero no ha conseguido borrarla del cuaderno de apuestas del partido.

En la rueda de prensa en la que se le ha proclamado vencedor de primarias y por tanto candidato a presidir Castilla y León, el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, no quiso pronunciarse expresamente sobre el futuro de Silvia Clemente, quien a primera hora de la tarde envió un comunicado en el que pedía que Igea incorporase las "distintas sensibilidades" a la candidatura y apostaba por "trabajar todos juntos".

"Yo no he hablado hoy con ella, ni he hablado nunca", aseguró. "Imagino que el secretario general lo habrá hecho, que se le habrá trasladado el resultado de la votación, pero no lo sé", añadió. Hervías habló de equipo, de trabajo, y de "unidad", descartando la división interna, pero no acabó de aclarar qué ocurriría a partir de ahora.

Al término de la rueda de prensa, en declaraciones exclusivas a eldiario.es, Hervías reconocía que Clemente "es una persona que se ha asomado al partido" y que "habrá que incorporarla", aunque "habrá que ver dónde", sin querer aclarar si quedará dentro o fuera de las listas.

Dimite el cargo de Ciudadanos que fichó a Clemente

Mientras se producía la rueda de prensa conjunta entre Hervías, Garicano e Igea, el secretario autonómico de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, Pablo Yáñez, comunicaba al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, su decisión "personal" de renunciar a esta responsabilidad. Yañez también ha dimitido de su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos.

El ya exsecretario de Comunicación es el hombre que se reunió al menos en una ocasión con Silvia Clemente para cerrar su fichaje por el partido. Es el hombre que sale en la foto de ambos reunidos en un bar adelantada por eldiario.es el pasado 21 de febrero.

Yáñez ha defendido su apuesta personal por Clemente por el "absoluto convencimiento personal de que el partido en Castilla y León necesitaba abrirse a la incorporación de talento, experiencia y capacidad de gestión". El ya exsecretario ha sido cuestionado por los suyos por no haber calibrado correctamente el alcance de las informaciones publicadas por este diario antes de cerrar el fichaje de Clemente.

Tras conocer que los militantes "no comparten la decisión y la apuesta que ello supone", Yáñez ha asumido su "responsabilidad" con el fin de que el proyecto de Ciudadanos "pueda transcurrir a partir de ahora con el mejor de los éxitos de la mano de quien los militantes han decidido”.

El ya exsecretario de Comunicación ha agradecido "el trabajo y el apoyo de tantas y tantas personas que a lo largo del tiempo, con generosidad y vocación de mejorar la sociedad" han colaborado con él.

"La política no es un proyecto personal"

En su comparecencia ante los medios Igea no quiso pronunciarse explícitamente, pero dio pistas claras. "Hemos dicho desde el inicio que procuraríamos ser coherentes con lo que hemos trasladado a los militantes, no es el momento de plantearnos quién va en las listas", ha asegurado. Pero, a continuación, ha precisado que la política "no es un proyecto personal" y que había que lanzar el mensaje eligiendo a las personas que el partido considere "coherentes".

"Si ahora transmitimos un mensaje erróneo perderíamos toda la fuerza, hay que recordar que en estas primarias hemos tenido una 70% de participación, no podemos perder eso", ha advertido. Igea también ha ironizado sobre la intención de Silvia Clemente de que se incorporen al proyecto "las distintas sensibilidades" que se han puesto de manifiesto. "Me parece bien contar con todas las sensibilidades, las de los 1.500 militantes, muy bien, ya tenemos 1.501 sensibilidades. Se decidirá de acuerdo a nuestro mensaje de campaña, que la potencia no se pierda", ha señalado. El mensaje del diputado a lo largo de su campaña no pudo ser más claro: para él Silvia Clemente "no encaja" en Ciudadanos y ni muchísimo menos supone "regeneración". De hecho, Igea concurrió a las primarias indignado por el fichaje de Clemente.

El ahora candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León estuvo acompañado, además de por Hervías, de quien ha sido su único apoyo del aparato, Luis Garicano. El economista dijo de Igea que tiene "una valentía a prueba de cualquier duda" y que siempre pone por delante "hacer lo que debe por delante de hacer lo fácil" y que luchará por convertir Castilla y León en una Comunidad "próspera" para que salga "del estancamiento a la que la ha condenado el PP".

Las primeras palabras de Francisco Igea como candidato oficial fueron para los medios, y más en concreto "para la prensa libre" y la gente que "dedica su vida al escrutinio de la verdad, porque no hay libertad si no hay prensa libre". "Uno de mis objetivos será asegurar la transparencia de la administración con la prensa", ha adelantado.

El diputado dio las gracias al comité de Valores y Garantías porque gracias a un "sistema rápido y ágil" se ha demostrado que en Ciudadanos no solo se proclama la justicia "hacia fuera" sino que también "se ejerce hacia dentro". Aunque el presidente de partido, Albert Rivera, se pronunció hace unos días favorable a Clemente, Igea agradeció su "exquisita neutralidad". "No hay libertad sin leyes y la ley protege siempre al más débil y a las minorías", ha afirmado. No olvidó ni al secretario general, José Manuel Girauta, ni al portavoz en el Congreso, Juan Carlos Villegas, los dos hombres del aparato que apoyaron a Clemente públicamente.

"Todos somos necesarios, ninguno somos perfectos, todos nos equivocamos y solo seremos implacables con la corrupción, el chantaje y el delito", avanzó. "No hay lugar para el resentimiento, el temor o la desesperanza y sí para la esperanza y la batalla", dijo antes de pronosticar que Ciudadanos sacará a Castilla y León de 32 años de "poder omnímodo".

Hervías comenzó su intervención felicitándose por el sistema de voto de Ciudadanos, un sistema que, según ha declarado, ha permitido detectar los 82 votos de más. "Gracias a un proceso transparente y garantista se puede ver si hay alguna incidencia y la vimos", ha defendido.

Pero lo cierto es que no se detectó hasta que Igea presentó la reclamación y Hervías se escudó en que todo fue "demasiado rápido". A continuación destacó como "en menos de 24 horas" se revisaron votos y se descartaron aquellos que el sistema no pudo "adjudicar a un emisor", 82 en concreto. Queda por averiguar quién y desde dónde se hizo el pucharazo que colocó como número 1 al fichaje estrella de Rivera, durante un día entero.