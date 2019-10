El presidente de las Cortes de Castilla y León paraliza un Pleno para asistir a un acto del Consejo de Cámaras presidido por Méndez Pozo

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes (Cs), sigue adelante con una frenética agenda que le sitúa en todo tipo de actos y ha paralizado este lunes el Pleno para asistir a la constitución del pleno del Consejo de Cámaras de la Comunidad, presidido por el constructor y empresario de los medios de comunicación, Antonio Miguel Méndez Pozo.

La ausencia de Fuentes no impide la celebración de los plenos, siempre puede ser sustituido por el vicepresidente, pero no ha optado por esa fórmula, y el pleno se ha suspendido a las 12,30 horas para reanudarse a las 16,30.

No sólo eso, a lo largo de la mañana, el responsable de protocolo del Parlamento Autonómico se ha dirigido a cada grupo para que le precisasen qué procuradores iban a asistir al acto del Consejo de Cámaras, algo que se hace por la "amabilidad" de este trabajador, que "ayuda" en eventos que nada tienen que ver con las Cortes.

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha relatado estupefacto ante la prensa, que nadie comunicó hasta hace unas horas que el Pleno fuese a suspenderse a media mañana por la asistencia de Fuentes, a quien ha llamado "abrazafarolas" y "estómago agradecido", a otro acto "para rendir pleitesía". La Mesa de las Cortes ya había acordado que el Pleno, que habitualmente se parte en dos jornadas (martes por la tarde y miércoles mañana y tarde), se concentrase en una. El motivo es la visita este miércoles del rey Felipe VI a la factoría Renault de Valladolid a la que pretende asistir.

Fernández se ha preguntado dónde está la "soberanía" y si Luis Fuentes cree en el trabajo que se hace en el Parlamento. "Si Montesquieu levantase la cabeza y viese lo que hacen con la separación de poderes, se volvería a pegar un tiro", ha lamentado.

El portavoz del Grupo Mixto ha recordado además que es evidente que los plenos pueden desarrollarse en un sólo día y no en dos como es lo habitual. De esta forma, el Parlamento sólo pagaría a los procuradores un día de dietas y desplazamiento y no dos. Fernández también ha expresado su malestar al conocer el lunes que el vicepresidente y consejero de Trasparencia, Francisco Igea, no iba a asistir al Pleno, y por tanto no contestar a su pregunta sobre el fichaje como asesor de Ignacio Cosidó, por encontrarse en Bruselas. "Es el consejero de Transparencia, pero esa cita no aparece en la agenda", ha precisado.