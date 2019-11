Cuando Fernández Mañueco decía que Ciudadanos hablaba de fusionar consultorios rurales como "eufemismo" y que lo que quería era eliminarlos

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado (Ciudadanos) presentó el pasado jueves el documento marco con el que se pretende dar un giro a la asistencia sanitaria en el mundo rural. Tal y como explicó entonces, los consultorios locales de los pequeños municipios pasarán, en caso de que se implante el plan, a dar un servicio "a demanda" en casos específicos mientras que los usuarios se desplazarán a un CRA o centro rural asociado sanitario que dará servicio a varios pueblos y no distará a más de media hora de ellos. Los consultorios rurales no desparecerán pero dejarán de ser lo que son por esa fusión del servicio.

El socio de Ciudadanos en el Gobierno autonómico, el Partido Popular, no se ha pronunciado sobre la medida de una consejería que no le pertenece, pero sí que lo hizo durante la campaña. En un de sus mítines de campaña para las elecciones del 26 de mayo, el entonces candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, era rotundo. "Buscad las declaraciones del candidato del partido de Ciudadanos (el ahora vicepresidente y consejero de Transparencia, Francisco Igea), ayer mismo: 'hay que eliminar 3.200 consultorios médicos en toda Castilla y León'", decía. "Esa es la realidad, fusionar es un eufemismo, quieren eliminar, quieren que haya personas de primera y de segunda", aseguraba. El ahora presidente se comprometía: "Y yo digo, no lo vamos a consentir". Así se recogió en la cuenta oficial de Twitter del PP de Castilla y León, aunque con una errata, 'medidos' en lugar de médicos.

🚙 @alferma1 “Hay fuerzas políticas partidarias de “fusionar” los ayuntamientos, por si alguien no lo tiene claro, eso es ELIMINAR. Buscar las declaraciones del líder de Ciudadanos: Hay que eliminar 3.200 consultorios medidos en #CyL, fusionar es un eufemismo, quieren eliminar” pic.twitter.com/PEKw9XxmWF — PP Castilla y León (@PopularesCyL) May 22, 2019

.@alfema1 “Quieren personas de primera y de segunda, y no lo vamos a consentir, vamos a ganar las elecciones por la gente del mundo rural, no podemos dejar a la gente que vive en los pueblos indefensas, vamos a defender todos los servicios públicos en el terreno” pic.twitter.com/QMc3iOWJ8l — PP Castilla y León (@PopularesCyL) May 22, 2019

El vídeo con esas afirmaciones también se tuiteó, pero no desde la cuenta del partido sino desde la del propio Alfonso Fernández Mañueco: