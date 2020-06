Una enfermera que viajó desde Barakaldo para visitar a su abuela, posible origen del rebrote en el Hospital Río Hortega en Valladolid

Una enfermera que viajó desde Barakaldo para cuidar a su abuela en el Hospital Río Hortega de Valladolid es el posible origen del rebrote que ha hecho necesario aislar el Área de Neurología y Neurocirugía del centro hospitalario, donde no pueden ingresar más pacientes, según fuentes hospitalarias.

Aunque la Consejería de Sanidad no ha confirmado que la enfermera sea el punto de partida de la expansión del virus, fuentes médicas aseguran que los datos cuadran. El brote en el hospital se detectó en la mañana del pasado martes en una paciente de una planta ‘no Covid’, -la que corresponde a Neurología y neurocirugía, según ha podido saber eldiario.es- que había dado negativo en todas la pruebas anteriores realizadas durante su ingreso.

Tras este positivo se activó de manera inmediata el protocolo de aislamiento y control que implica, entre otras acciones, la realización de PCR a los profesionales, pacientes y visitantes que han tenido contacto con este caso.

Con las pruebas se confirmaron como positivos tres profesionales, dos sanitarios, auxiliar y enfermera, y uno no sanitario, perteneciente al personal de limpieza, además de otros cuatro pacientes, y el caso detectado de manera inicial. Tras la localización de las personas afectadas y la puesta en marcha de las medidas epidemiológicas necesarias, el brote, asegura Sanidad "está controlado".

Hasta el momento sólo se conocen estos ocho positivos. Desde la Consejería, aunque no apuntan al origen de los contagios, reconocen que una de las pacientes positivas es la compañera de habitación de la paciente ‘cero’ de este brote y que recibió, estando ingresada, "el cuidado durante varios días de una familiar procedente de la ciudad de Bilbao".

En el momento en que resultó positiva la PCR de la persona ingresada (que no es el caso ‘cero’ del brote, sino su compañera de habitación) se procedió, tal y como se establece epidemiológicamente en los estudios de casos, a avisar a sus contactos directos; siendo uno de ellos la familiar del País Vasco. Sin embargo, al localizarla, ya estaba de vuelta en Bilbao, por lo que se la recomendó ponerse en contacto con el servicio de prevención de su ciudad. "Ya decía yo que el desayuno no me había sabido a nada", comentó cuando se le informó de la situación.

La Consejería de Sanidad no confirma si esta mujer ha dado positivo en la prueba, si bien fuentes del hospital aseguran que sí. Según ha podido saber eldiario.es, tras cuidar a su familiar se desplazó en tren de Valladolid a Barakaldo. En teoría, los rastreadores deberían localizar a todos los viajeros del tren, pero Sanidad tampoco ha informado de que se esté trabajando en este sentido.

Excepciones en la movilidad

Aunque los desplazamientos entre provincias y entre Comunidades Autónomas no están permitidos, el cuidado de un familiar sí es una de las excepcionalidades de la restricción de la movilidad. La Junta es además muy estricta en este punto, y por eso mantiene en fase dos a Salamanca, Ávila, Soria y Segovia, provincias cercanas o con relación con Madrid a las que considera en riesgo. Uno de los primeros focos en Castilla y León se produjo en Miranda de Ebro, tras un contagio masivo entre asistentes a un velatorio en Haro (La Rioja).

Además de los afectados por este brote, hay cuatro celadores con PCR positiva por coronavirus "en los últimos días", pero la Consejería asegura que no tienen "ninguna relación epidemiológica con el brote mencionado", que se ha producido en una planta concreta y que permanece delimitada.

El centro hospitalario vallisoletano también mantiene en aislamiento domiciliario a varios profesionales sanitarios más que, aunque tienen una PCR negativa y por lo tanto no son casos activos de Covid-19, han trabajado en la planta donde se ha producido el brote. Estos trabajadores se irán reincorporando a sus puestos tras pasar el tiempo establecido por el Ministerio de Sanidad como medida de prevención.