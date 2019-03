PP y Cs tumban una propuesta de Podemos para que la Junta sancione a los bancos que abusen de clientes

El voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos ha impedido que prospere una propuesta de Podemos en la que se pedía que la Junta de Castilla y León pudiera establecer sanciones a la banca por "cláusulas abusivas" a los clientes. Una propuesta en la que Podemos también ha planteado que la administración autonómica pudiera establecer mecanismos de control y vigilancia, así como el establecimiento de puntos de información a lo usuarios, especialmente en el medio rural.

El procurador de Podemos Ricardo López ha culpado a Partido Popular y a Ciudadanos de "no hacer nada", después de conocer cuál sería el sentido de su voto, con respecto a las medidas de protección a los ciudadanos frente a los bancos. Ha añadido también a PSOE para asegurad que la política de estos dos partidos "es la política de Ana Botín".

López ha asegurado que la doctrina del Tribunal Supremo concede a la administración autonómica "competencia", incluso, para poder sancionar a la banca, algo que ya ha sucedido en algunos territorios como Andalucía o Asturias con respecto a cuestiones como la cláusula suelo o con los Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). En Castilla y León, según el procurador de Podemos, "sólo se resuelven cuatro de cada diez demandas", a pesar de que "el 98% dan la razón al cliente".

"Las familias de nuestra tierra necesitan instrumentos que los protejan ante los abusos de los poderes", ha afirmado Ricardo López quien ha asegurado que "sólo Podemos puede garantizarlo porque no le debe nada a los bancos".

Desde el Partido Popular, Irene Cortés ha recordado que esas cláusulas bancarias no son ilegales. También ha recordado que el Banco de España a cuenta con mecanismos para gestionar las incidencias de este tipo de productos con los clientes de las entidades financieras y que esta "problemática" no es una cuestión exclusiva de Castilla y León. Desde Ciudadanos, Manuel Mitadiel, del mismo modo, ha señalado la "culpabilidad" no es de la administración y que tanto el Banco de España como el Comisión Nacional del Mercado de Valores son quienes tienen "competencia", a pesar de que "son como el perro del hortelano".