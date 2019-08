El PSOE reclama al Ayuntamiento de Sotosalbos que dé de baja a Javier Maroto por "empadronamiento indebido"

El PSOE de Castilla y León ha solicitado este jueves al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) que dé de baja en padrón municipal a Javier Maroto, exvicesecretario de Organización del Partido Popular y ahora senador por Castilla y León, gracias a su recién adquirida vecindad con la Comunidad. La solicitud del PSOE se produce una semana después de que los socialistas diesen una semana al Consistorio para actuar contra lo que consideran un "empadronamiento fraudulento".

Maroto, que no consiguió sacar un escaño de diputado por Álava, ha sido recolocado por el PP de Castilla y León como senador por designación autonómica, y para ello tuvo que convertirse en residente en la Comunidad. Solventó el trámite obligatorio empadronándose en la pequeña localidad de 113 habitantes hace un mes y medio. Según pudo saber eldiario.es, Javier Maroto no pisó el municipio ni para empadronarse, y fue una tercera persona la que solicitó su inscripción. Aportó uno de los documentos válidos para ello, una autorización de un vecino del pueblo casado y con hijos para que se empadronase en su vivienda.

El pasado miércoles, el político alavés aseguró que había alquilado un vivienda, algo, que según fuentes municipales, no constaba en el Ayuntamiento la pasada semana.

Sentencias que anulan inscripciones

En un escrito de ocho páginas, fundamentado en normativa y jurisprudencia que avalan la obligación de residir en donde uno se inscribe, de dar de baja a quien no lo pueda acreditar de forma clara y de que la propia administración actúe cuando alguien lo solicita, el PSOE pone en marcha la vía administrativa para anular el empadronamiento de Maroto.

El primer argumento del Partido Socialista es que"cualquier ciudadano" que tenga conocimiento de que una persona no reside en el municipio en el que se encuentra empadronada podrá presentar una solicitud de baja. Así, instan a que el consistorio inicie un expediente de "baja por inscripción indebida". El motivo, argumentan, es que Maroto no reside de manera habitual en Sotosalbos, como dispone la normativa.

Detalla el Partido Socialista que es obligatorio inscribirse en el municipio en el que se reside habitualmente tal y como confirman varias sentencias. En 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó un recurso contra el ayuntamiento de un municipio por baja en el padrón municipal al no haber podido acreditar los afectados su residencia habitual. Otra sentencia del TSCyL de mayo de 2003, desestimó otro recurso por baja en el mismo sentido.

En cuanto a la residencia habitual la doctrina entiende que debe ser "residencia efectiva y que se acredite la misma, no basta una mera manifestación de una intención futura de hacerlo". También hay sentencias que apoyan esta tesis, como una del TSJ de Castilla La Mancha de 1998 que declaró la procedencia de la resolución dictada por un Ayuntamiento de denegar la inclusión en el padrón de un solicitante, por no residir habitualmente en la localidad, no bastando con manifestar una intención futura de hacerlo.

"No sólo valen documentos de inscripción"

En el escrito también se recuerda al Ayuntamiento de Sotosalbos que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia son también muy claros respecto a cómo debe proceder la administración municipal cuando hay dudas o indicios sobre la residencia del solicitante. "No solo vale con la aportación de documentos para la inscripción en el Padrón Municipal" recogidos en la normativa, sino que además hay que probar la residencia efectiva y habitual, algo también previsto.

Y en este sentido, hay que tener en cuenta lo prevenido en el punto 1.10 en sede de consideraciones generales de la Resolución de 16 de Marzo de 2015 de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de Enero de 2015, de la Presidencia del INE y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón Municipal. "Cuando existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano, antes de proceder al alta, o a la modificación de datos en el Padrón, el Ayuntamiento, presentada la correspondiente solicitud por parte del interesado, ordenará los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución".

También apunta el PSOE a la jurisprudencia existente con una sentencia del TSJCyL de 2003, en la que se relata cómo un ayuntamiento abrió un expediente administrativo y practicó pruebas encaminadas a aclarar si unos empadronados vivían o no donde decían. Para ello se llamó al médico titular de la localidad, al juez de paz y a varios vecinos que se pronunciaron en sentido contrario, por lo que quedó acreditado que ese municipio no era su residencia habitual.

"Público y notorio" que no reside en el municipio

"Es público y notorio que el señor Maroto Arazábal ni era vecino, ni tenía, ni tiene vinculación alguna con el municipio segoviano de Sotosalbos. Ni su voluntad al empadronarse era residir en el municipio de Sotosalbos", argumenta el PSOE. Maroto ha residido habitualmente en la ciudad de Vitoria de donde es oriundo, de donde fue Alcalde durante la legislatura 2011-2015, Diputado en el Congreso por Álava de 2016 a 2019, y repitió como candidato a Diputado en el Congreso por Álava en las pasadas elecciones Generales celebradas el pasado 28 de Abril.

Hasta el momento en que fue designado senador autonómico por Castilla y León , "nada se conocía" de su vinculación con Sotosalbos. El Partido Socialista se refiere además a las manifestaciones de vecinos "que nunca le han visto por allí, que no reside allí, que no tiene vinculación familiar ni de ningún otro tipo con el domicilio, y que no tiene residencia en el municipio", y aporta un dossier de prensa.

"Si es público y notorio que Javier Maroto es vitoriano, que ha ejercido como tal, y que nunca nada se ha sabido de que residiera en el municipio segoviano, parece lógico, que ante tales indicios de duda sobre que la residencia habitual y efectiva de Javier Maroto, se procediera por parte del Ayuntamiento a poner en práctica las gestiones necesarias, para comprobar la veracidad de la residencia efectiva en el municipio de Sotasalbos", dicen los socialistas en su recurso.

La vecindad, un requisito para ser senador autonómico

"Todo parece indicar, que su única intención al empadronarse en Sotosalbos, hubiera sido la de ser designado Senador Autonómico por Castilla y León, para lo cual necesitaba tener la “vecindad administrativa”", insisten. Este requisito de residir en Castilla y León está recogido en el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y es de obligado cumplimiento, para ser designado Senador Autonómico. Según el PSOE, Maroto se empadronó en Sotosalbos "como podía haberlo hecho en cualquier otro municipio" ya que su vinculación con Castilla y León o la defensa de los intereses de la Comunidad "es y ha sido nula".

Así, apuntan que su "vinculación, interés y afecto" por Castilla y León "empezó el día 29 de Abril, día posterior a la celebración de las elecciones generales y que como resultado de las mismas, Javier Maroto no salió elegido diputado nacional por Álava". Su voluntad, dicen, no parece que sea residir en el municipio, sino "salvar el requisito necesario" de vecindad administrativa para poder ser designado senador por la Comunidad. Por todo ello, finalizan solicitando al Ayuntamiento que inicie "el oportuno expediente de baja por inscripción indebida en el padrón municipal" de Javier Maroto y que se les tenga como interesados en el procedimiento.

Una vez recibida la solicitud, el trámite consiste en incoar el procedimiento y dar audiencia al interesado, en este caso a Javier Maroto para que presente la documentación que considere oportuna. Después, el secretario municipal realizará un informe y a continuación se resolverá en uno u otro sentido. Los plazos son difíciles de calcular: en Sotosalbos la secretaría municipal se comparte con otros tres municipios, por lo que sólo funciona un par de días a la semana.

Javier Maroto podrá presentar documentos que acrediten su residencia en Sotosalbos. En teoría podría aportar, no lo ha hecho hasta ahora, el contrato de la casa que ha alquilado en el pueblo, según aseguró el pasado miércoles, pero su inscripción en la vivienda de un vecino que lo ha autorizado es válida por si sola.