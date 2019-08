El PSOE pide a Igea que aproveche la renuncia del juez Crespo para nombrar a una mujer y "rebajar la testosterona" en la Consejería de Transparencia

El procurador socialista José Francisco Martín no se cree las excusas que ha dado José María Crespo y las considera "pueriles" Eldiario.es adelantó ayer que el juez no dará el salto a la política tras conocer que no se le reservaba la plaza