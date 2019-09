El PSOE acusa a Mañueco de convertir Castilla y León en "el basurero del PP"

Así lo ha subrayado Puente este jueves al ser preguntado por la publicación en el Bocyl de los nombramientos de los exsenadores 'populares' Ignacio Cosidó y Esther Muñoz como personal eventual de la Junta de Castilla y León.

Óscar Puente ha considerado que Ciudadanos "tenía un compromiso de regeneración de la Política en Castilla y León" pero "poco a poco se ve dónde ha quedado eso" ya que se ha "prestado" a dar continuidad al Gobierno del Partido Popular en la Junta.

Si eso no hubiera sido así, según Puente, no se daría lo que ve como un "espectáculo", en referencia a que haya un senador del PP designado por la Comunidad Autónoma que "no ha pisado Castilla y León casi ni de visita", en referencia al exalcalde de Vitoria Javier Maroto, o que desembarquen personajes que considera "completamente amortizados" y "con una trayectoria política más que cuestionable", en referencia al exdirector general de la Policía Nacional con el PP Ignacio Cosidó y la exparlamentaria por León Esther Muñoz.