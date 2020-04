Las ambulancias de Ponferrada incumplen durante dos semanas el protocolo de Sanidad por el coronavirus y trasladan hasta siete pacientes a la vez

Las ambulancias de Ponferrada incumplen el protocolo del Ministerio de Sanidad por el COVID-19 y han trasladado, durante las últimas dos semanas, hasta siete pacientes por trayecto cuando se señala que debe ser un máximo de cuatro. Varios enfermos y conductores del servicio de transporte de hemodiálisis de El Bierzo y Laciana han presentado quejas en las últimas semanas, pero la UTE SAMUR León (cuya matriz es Ambuiberica, del exdiputado del PP Carlos Magdaleno), no se ha adaptado protocolo. Hasta ahora. La empresa ha confirmado que, "aunque no comparte la visión de los trabajadores", van a cambiar el procedimiento. El cambio se produce después de que eldiario.es haya preguntado por el incumplimiento que denuncian los usuarios. La empresa procede "a la readaptación de las rutas para cumplir el protocolo y que esto no suceda. A partir de ahora irán, como mucho, de cuatro en cuatro pacientes".



"Vamos como sardinas en lata", resume Calixto Martínez, de 64 años y usuario del servicio de ambulancias que gestiona la UTE Samur Leon. Como él, decenas de pacientes de hemodíalisis de El Bierzo y Laciana se han visto obligados compartir, durante varias semanas, una ambulancia con más pacientes de lo indicado por el Ministerio de Sanidad en sus Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en Unidades de Diálisis. "El que no padece del corazón ha pasado un cáncer recientemente. Estamos todos con las defensas bajas y viajando apelotonados en el mismo vehículo", denuncia Martínez. Muchos de los pacientes que requieren este tratamiento son mayores de 60 años y presentan dolencias, como hipertensión o diabetes, que les hacen un colectivo de riesgo.

Según Calixto, desde que empezaron las restricciones, solo un día viajaron cuatro pacientes. Fue la semana del 26 de marzo, justo un día después de que Sanidad publicase el protocolo. En aquella ocasión, cuenta, fue "mucho más tranquilo". Pero después de aquel servicio, el vehículo volvió a llenarse. Durante estos días han llegado a compartir el vehículo hasta siete pacientes. "No eres capaz de descansar durante el viaje porque vas pensando que puedes contagiarte", relata. Como otros usuarios, llamo a la empresa para quejarse, pero no recibió respuesta.

Ambuiberica ha explicado a eldiario.es que el Servicio Sanitario de Castilla y León (SACYL) publicó primero un protocolo en el que se permitía a más de cuatro pacientes por trayecto, pero que días después el Ministerio de Sanidad redujo este número a cuatro. "Como las directrices han ido cambiando hemos tenido que adaptarnos. El servicio ha estado en proceso de modificación de las rutas para cumplir con el mandato del Ministerio de Sanidad", explican.

Uno de los conductores del servicio que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias denuncia que la empresa cumplió con el protocolo del Ministerio "durante tres cuatro días". Después, los jefes de tráfico de la compañía en el Bierzo les indicaron que se volvía a ampliar, "nos indicaron que teníamos que llevar a los pacientes en tandas de cuatro en cuatro". Esto ha puesto a los conductores en una difícil tesitura. "Hay pacientes que se han quejado, pero el saco de boxeo somos nosotros. En la oficina les torean y no ponen la hoja de reclamaciones", se queja. Calixto, que dice haber esperado unos días antes de actuar "por si el Gobierno al final relajaba las medidas" asegura que tiene previsto denunciar ante la Guardia Civil.