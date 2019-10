Abascal pincha en un acto de precampaña en Arroyo de la Encomienda

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este domingo un acto de precampaña en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. El partido de ultraderecha no ha conseguido repetir el éxito del último acto que celebró en Castilla y León durante la pasada campaña electoral, y apenas ha logrado llenar la mitad de la plaza de toros de la localidad vallisoletana. Hace apenas seis meses, poco antes de las elecciones generales de mayo, Abascal logró abarrotar el auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes.

Entonces, más de 1.700 personas asistieron al mitin y unas 2.000 se tuvieron que quedar fuera esperando ante el éxito de la convocatoria. Este domingo, a pesar de que el partido habla de una plaza de toros "abarrotada", las imágenes que han compartido los medios de comunicación y algunos asistentes al acto, muestran que apenas han logrado ocupar la mitad de las 3.000 plazas que dispone la plaza de toros de Arroyo de la Encomienda.

Durante el mitin, Abascal ha denunciado que la Junta Electoral Central (JEC) no haya atendido el recurso de su formación para paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos al considerar que es una medida "electoralista", al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "radical" por incitar al "odio entre españoles" y "destruir" su reconciliación. Abascal ha ironizado sobre la "emergencia profanadora" en la que Sánchez ha situado al país.

Así, ha lamentado que la Junta Electoral Central no tardara "ni una hora y con la respuesta preparada" en rechazar el recurso presentado por Vox para paralizar la exhumación y que esta no se produjera en periodo electoral. "No se puede inaugurar una autopista, pero si sacar a un muerto en contra de la voluntad de la familia", ha espetado.

En el acto ha participado el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, ha reconocido que la legislatura ha sido "corta", pero en la que los diputados de Vox han tenido el "honor y la responsabilidad" de representar "a todos los españoles" y donde se ha podido comprobar el "compromiso" de los 24 diputados, que se ha traducido en más de "1.000 iniciativas" parlamentarias y más de "60 preguntas sobre Valladolid".