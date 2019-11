Igea pedirá a la Ejecutiva de Ciudadanos que apoye un acuerdo entre Sánchez y Casado

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este domingo que propondrá en la Ejecutiva de su partido de este lunes que Ciudadanos apoye algún tipo de acuerdo entre PP y PSOE. "Haremos un llamamiento a los tres partidos constitucionalismo para sacar al país de esta situación", ha asegurado sin especificar en qué se traducirá esta petición más allá de lo que ha calificado como un "gran pacto nacional". El partido ha cosechado una caída histórica. Ha perdido los ocho diputados que consiguió en abril y 183.388 votos. Es decir, el 63,79% de los apoyos.

El acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas, concitaría, según el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el apoyo "de la mayoría de los españoles". En su intervención, que ha tenido lugar en un bar de la conocida plaza de Coca -en referencia a unos antiguos cines- de Valladolid, Igea ha excluido cualquier tipo de acuerdo con Vox. "Este país no puede quedar en manos de quien quiere destruirlo, de quienes no creen en la Constitución ni en el proyecto europeo", ha sentenciado, para posteriormente tender una mano a los votantes de la formación ultra.

"Este país no tiene 3 millones y medio de fascistas. Hay mucha gente desesperada, mucha gente harta", ha señalado Igea que asegura que trabajarán desde su posición en Castilla y León para apoyar un pacto nacional entre socialistas y 'populares'. "No vamos a permitir con toda nuestra fuerza, por poca que sea, que el país se suma en la peor de las catástrofes", ha subrayado. Y que su partido "no va a permitir, ni unas nuevas elecciones, ni que el país se vaya por el sumidero del populismo y del independentismo".

"No quiero hablar de cadáveres, quiero hablar de mi país"

Sobre la posición que debe mantener Ciudadanos en España, Igea ha explicado que no es el momento de pedir la dimisión de nadie. "Ya hemos perdido a suficiente gente valiosa", ha dicho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Por eso, ha asegurado, no es el momento de hablar de cadáveres, sino de hablar de mi país". El político de Ciudadanos, que comparte gobierno de coalición en Castilla y León con el Partido Popular, ha señalado que ni "nuestro interés, ni el de la Junta, ni el de la vicepresidencia, ni el de nadie, estará por encima del interés de nuestro país".

Por ello, Igea ha explicado ante los medios que no le importan las lecturas autonómicas o locales. Y un dato con el que ha sacado pecho, como también lo ha hecho la candidata al Congreso por Valladolid. "Valladolid es la cuarta provincia de España con mejores resultados y Salamanca, la quinta. Los cinco mejores resultados de España los tenemos en Castilla y León", ha dicho la diputada que ha perdido su escaño. Visiblemente afectados por la derrota, los simpatizantes de