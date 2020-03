Un pueblo de León pasa tres días confinado con la mitad de la población con síntomas de coronavirus tras un funeral el 8 de marzo

Valle de la Valduerna es una pequeña localidad de León, de 55 habitantes, la mayoría de edad avanzada. La mitad del pueblo empezó a presentar síntomas y todo el municipio ha pasado tres días confinados, sin poder salir de sus casas ni para comprar. El sábado la Guardia Civil decretó el confinamiento hasta que este lunes un equipo de la UME fumigó a las 19.00 horas de la tarde. A partir de las 20.00 horas ya estaba permitido el tránsito restringido de personas como en el resto del país por el estado de alarma.

Este pueblo no cuenta con un supermercado y las personas compran a los vendedores ambulantes o a municipios de alrededores como La Bañeza o Astorga. Salvo durante este confinamiento, cuando solo acudía el panadero a Valle, según confirma el alcalde del municipio al que pertenece esta pedanía -Villamontán de la Valduerna-, Antonio Fuertes. "Ahora los vecinos estaban más contentos porque pueden salir un poco, como si les hubieran quitado una barrera. Ha sido un poco traumático para ellos, que no están acostumbrados... bueno, como todos", relata Fuertes a eldiario.es, que insiste en la importancia que tienen los tests rápidos.

La carretera que atraviesa el pueblo ha estado cortada estos días y los vecinos no han podido salir de sus casas después de que algo más de la mitad del pueblo presentara síntomas compatibles con el coronavirus. "No sabemos si lo tienen o no porque claro, no se les han hecho los tests rápidos", afea el regidor. De momento no hay ningún vecino ingresado, por lo que están leves y las autoridades sanitarias les están realizando seguimientos telefónicos.

Las sospechas -de nuevo, ante la falta de pruebas- recaen en un funeral que se celebró el pasado 8 de marzo en la localidad cercana de Castrotierra de la Valduerna, al que acudieron varios familiares del fallecido procedentes de Madrid. Cerca del tanatorio de Castrotierra hay un bar y todos los que fueron al local han presentado síntomas, por lo que se cree que este ha sido el foco del contagio en la zona.

Algunos vecinos, como el propio alcalde, acudieron al funeral y no han presentados síntomas, pero existen muchas dudas. "Creo que van a salir más casos", prevé Fuertes, que asegura que aunque todas las familias van a seguir en cuarentena, sí estarían más tranquilos si tuvieran resultados de las pruebas. Por otro lado, el alcalde calcula que en otros municipios como Castrotierra o Fresno hay también varios contagiados, aunque Valle ha sido la localidad "peor parada".

Después de tres días confinados en casa, y después de las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME), ahora el peso de mantener la limpieza recae en los ayuntamientos. El consistorio de Villamontán ya ha empezado a fumigar en sus localidades, y en breve actuará también en las calles de Valle. "La UME aconseja un seguimiento cada tres o cuatro días", explica Fuertes. Consistorios y agricultores desinfectarán con sulfatadoras agrícolas con soluciones elaboradas con productos homologados y siguiendo las instrucciones de la Gerencia de Atención Primaria.

El funeral en Castrotierra no sería el único velatorio que se convierte en un foco de contagios. Aunque ya parezca lejano, hace solo una semanas se celebró un funeral en Álava que terminó contagiando a unas sesenta personas solo de forma directa. Muchos de estos contagiados volvieron a la localidad riojana de Haro, muy próxima a Miranda de Ebro (Burgos), uno de los primeros focos de Castilla y León que resultó aparentemente contenido ante las medidas tomadas por la Consejería de Sanidad.

La Junta no ha informado hasta hoy

Sin embargo, la Junta de Castilla y León no había informado de este confinamiento hasta ahora. Este mediodía, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha señalado que el 21 de marzo la autoridad sanitaria solicitó que se extremaran las precauciones porque había unos quince casos afectados la semana pasada. "Estar en el medio rural beneficia la dispersión, pero si seguimos reunidos, haciendo reuniones en velatorios y misas, tenemos riesgo", ha insistido la titular de Sanidad ante los medios de comunicación.