Indonesia prohíbe la presencia de ONG extranjeras que no trabajen con socios locales en la zona del tsunami

El Gobierno indonesio ha ordenado a los trabajadores humanitarios extranjeros que acudieron al país tras el terremoto y el tsunami del 28 de septiembre que abandonen el país, según ha informado este martes el diario británico The Guardian. El seísmo que sacudió la isla de Célebes ha dejado un balance de 2.010 muertos y una estimación de 5.000 personas desaparecidas, según el recuento oficial de este martes.

