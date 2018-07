La ONU eleva a 114 la cifra de personas fallecidas en un naufragio frente a Libia este domingo

La tragedia ha vuelto a golpear, una vez más, las aguas del Mediterráneo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado este martes de que al menos 114 personas murieron el pasado domingo 1 de julio tras el naufragio de su patera frente a las costas de Al Khums, al este de Trípoli, según los supervivientes. Un total de 91 hombres, 20 mujeres y 2 niños desaparecieron tras el hundimiento del bote en el que intentaban llegar a las costas europeas.

El nuevo naufragio se produjo después de que el pasado viernes, según ha detallado el organismo en una nota de prensa, al menos 104 personas, entre ellas tres bebés, perdieran la vida en su intento de cruzar el Mediterráneo central. M ientras, el único barco especializado en la zona, el Open Arms, fue ignorado por las autoridades libias e italianas en las labores de rescate, tal y como contó eldiario.es a bordo de la embarcación.

2 Shipwrecks confirmed over the weekend off the Libyan coasts.

-104 missing on Friday.

- 114 missing yesterday (91 men,20 women, 3 children). 16 survivors also confirmed.



A tragic weekend. Over 1000 deaths in the central Med route in 2018.

Rescue ships are strongly needed. https://t.co/RrRQPefeej