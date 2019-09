Protestas en el campo de refugiados en Lesbos tras un incendio que ha dejado al menos dos muertos

Una mujer y un niño han muerto este domingo durante un incendio en la isla griega de Lesbos, según fuentes policiales citadas por la agencia de noticias griega AMNA. También la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), presente en el campo, ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que lamenta la pérdida de las vidas de "una mujer y un niño". Los incendios, uno iniciado fuera y otro dentro del perímetro del centro de detención de Moria, desataron la protesta de los residentes que habitan en condiciones muy precarias en el campo superpoblado.

Uno de los cuerpos, el de la mujer, ha sido trasladado por un vecino al Hospital General de la isla. La Agencia griega informa de que la Policía está intentando acceder a un segundo cadáver, que supuestamente pertenece a un menor, que se encuentra dentro de uno de los habitáculos prefabricados utilizados para alojar a los migrantes. No obstante, el balance del número total de víctimas no está claro.

Según medios locales, el segundo incendio se declaró mientras una mujer afgana cocinaba en el contenedor que hacía las veces de su vivienda y se propagó rápidamente debido a las condiciones de hacinamiento del campo.

Médicos Sin Fronteras ha informado de que atendió en su clínica a 21 personas por el pánico que causó el incendio y heridas por los enfrentamientos con la Policía. Cinco personas han sido trasladadas al hospital de Mitilene, según afirma a Efe una fuente del servicio de Ambulancias.

UPDATE: This morning, @MSF teams are assisting men, women and kids affected by the tragic events of yesterday afternoon in #Moria. None of these people, especially the kids, should be here. They should immediately be evacuated to a safe place in order to prevent further tragedy. pic.twitter.com/tmQWw7Qy3m