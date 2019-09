Los obispos españoles exigen al Gobierno el cierre de los CIE: "Ofenden la dignidad de los migrantes"

La Iglesia española exige al Gobierno "el cierre de los Centros de Internamiento, con alternativas claras y legales". Así lo ha anunciado el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE, el jesuita José Luis Pinilla, durante la presentación del mensaje de los obispos con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebra el 29 de septiembre.

"Es imprescindible que, mirando a los inmigrantes, el Gobierno de España trate de erradicar y prevenir las situaciones de vulnerabilidad, o la desatención de los derechos humanos vinculadas bien a la irregularidad administrativa (siguen existiendo en la calle mujeres embarazadas, o menores no acompañados) o a las dificultades provenientes de nuestras fronteras, a leyes discriminatorias, o a la reclusión tan doliente y dura en los Centros de Internamiento, por ejemplo", recalca la nota episcopal.

"Para estos últimos nuevamente pedimos su cierre con alternativas claras y legales. Lo pedimos así porque los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles", reza el mensaje.

Esta reivindicación forma parte de la estrategia conjunta que, desde hace años, se está llevando a cabo a través de la plataforma Migrantes con Derechos, que aglutina a Confer, Cáritas, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones y que, como apuntó el obispo de Tui-Vigo y actual presidente de la Comisión (tras el fallecimiento del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez), Luis Quinteiro Fiuza, "estamos convencidos de que esta es una cuestión absolutamente prioritaria".

En su mensaje para la jornada, que lleva por lema 'No se trata solo de migrantes', los obispos sostienen que "los migrantes y refugiados no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece". Al tiempo, reclaman que se traten de erradicar y perseguir situaciones de vulnerabilidad o la desatención de los derechos humanos.

La nota también hace referencia a los miedos de las personas vulnerables -pobres, víctimas de la trata, menores no acompañados...- y, también de los centros de internamiento. "Los obispos reclaman de manera formal su cierre", ha repetido Pinilla. "Los obispos no pueden cerrar los CIE pero sí pedir su cierre, porque ofenden a la dignidad de los migrantes".

"Todo lo que atenta a los derechos humanos de los migrantes, debe ser desterrado", ha añadido Pinilla, quien subraya que "mientras existan los Centros de Internamiento hay que respetar los derechos humanos, pero hay que buscar respuestas alternativas a los mismos". "No se trata solo de migrantes, se trata de humanidad", ha insistido.

Los CIE son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular, lo que supone una infracción administrativa, no un delito. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Las condiciones en las que son encerrados los inmigrantes en los CIE llevan años siendo denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, que han reclamado en reiteradas ocasiones el cierre de estos centros, al entender que la propia privación de libertad por una infracción administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Por su parte, el obispo de Tui-Vigo ha instado a "ser profundamente activos, exigir el respeto de la dignidad de las personas". Preguntado sobre el futuro Gobierno y la posibilidad de que se frene la retirada de las concertinas, el prelado pide a quien, al fin, pueda gobernar, "trabajar en colaboración para que los migrantes puedan ser respetados. Y las concertinas no son una forma de respeto".