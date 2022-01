Los afectados por el caos con el retraso de millones de facturas de la luz desde julio podrán fraccionar pagos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aclara que los consumidores afectados por el caos en la facturación de la luz, que ha provocado retrasos en la emisión de millones de facturas desde julio, "tienen derecho a fraccionar el pago" en mensualidades durante tantos meses como hayan estado sin recibir la factura.

En julio entró en vigor el nuevo sistema de facturación horaria por tramos y desde entonces varias distribuidoras de electricidad no están enviando a las comercializadoras los datos de las lecturas de consumo de sus clientes. Esa situación, recuerda la CNMC, impacta en las comercializadoras, que no pueden emitir las facturas finales, y en sus clientes, que acumulan varios meses sin pagar.

El organismo recuerda que "los consumidores tienen derecho a fraccionar el pago de la cantidad adeudada en tantos meses como hayan estado sin recibir la factura". Y recalca que "las comercializadoras deben esforzarse para que el consumidor conozca este derecho y facilitar los medios para que solicite el fraccionamiento".

La CNMC ha aprobado un Acuerdo por el que contesta a consultas relativas a la ausencia o los retrasos de facturación por parte de las distribuidoras o comercializadoras que viene analizando desde hace meses, tras ser advertida "de posibles irregularidades que se vienen produciendo por parte de algunas distribuidoras" en materia de facturación y medida.

Los problemas se han producido porque "determinadas distribuidoras" a las que el organismo no identifica no han enviado a las comercializadoras las lecturas correspondientes al consumo de cada cliente (esto es, de cada punto de suministro). "Al no disponer de los datos de consumo, las comercializadoras afectadas tampoco han podido emitir las facturas finales a sus clientes con todos los importes".

En estos meses, en los que los precios de la luz en el mercado mayorista han batido todos los récords, la CNMC "ha analizado numerosas consultas y reclamaciones de Comunidades Autónomas, comercializadoras, asociaciones de comercializadoras, consumidores, asociaciones de consumidores, asesores energéticos y del Defensor del Pueblo, relacionadas con clientes que llevaban varios meses sin recibir sus facturas eléctricas".

En muchos casos, "los consumidores mostraban una gran preocupación por el aumento de la deuda contraída con su compañía eléctrica y por la imposibilidad económica de hacer frente a los pagos una vez normalizada la situación". El organismo ha analizado también el comportamiento de las distribuidoras involucradas en estos problemas "para conocer el impacto en los derechos del consumidor frente a la comercializadora, y en los derechos de la comercializadora frente a la distribuidora. Todo ello, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan abordarse en el ámbito sancionador, de acuerdo con las competencias de la CNMC".

Respecto al impacto en los derechos del consumidor, la CNMC señala en su Acuerdo que cuando la distribuidora es la responsable del retraso o la falta de emisión de facturas, como sucede con los errores en el equipo de medida (contador) o los de tipo administrativo, "el consumidor tiene derecho a fraccionar el pago de la deuda en tantas facturas mensuales como meses haya estado sin recibir la factura, tal como señala la normativa, en concreto el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre". Así lo advirtió la asociación de consumidores Facua el pasado mes de noviembre.

"Deben esforzarse"

El organismo recuerda "el impacto que una facturación acumulada de los atrasos puede tener en el consumidor (entre los que puede haber consumidores vulnerables), si no viene acompañada de la medida de prorrateo". Más "teniendo en cuenta el contexto actual de encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados".

La Comisión recuerda también que la comercializadora, que es quien factura los importes a partir de los datos de consumo del distribuidor, debe proponer al cliente la posibilidad de aplazar el pago. Para ello, deberá poner todos los medios a su alcance y promover que éste solicite el fraccionamiento de la deuda en mensualidades si así lo desea. "Las comercializadoras deben esforzarse para que el consumidor conozca este derecho y facilitar los medios para que solicite el fraccionamiento".

"Una vez solucionado el problema que les impide facturar con normalidad, las comercializadoras deben evitar cobrar cantidad alguna sin avisar previamente a sus clientes y cerciorarse de que éstos han recibido el aviso y han comprendido sus términos", precisa el organismo.

Respecto al impacto que los retrasos en la facturación por parte de los distribuidores tienen en las comercializadoras, en un contexto de precios récord en el mercado mayorista que está comprometiendo la situación financiera de muchas pequeñas empresas, "la situación estaría generando tensiones financieras, especialmente en el caso de las pequeñas comercializadoras", reconoce la CNMC.

El organismo recuerda que las comercializadoras afrontan diariamente las compras de energía en el mercado mayorista para el consumo de sus clientes, "pero no pueden facturarles porque no disponen de las lecturas de peajes y cargos que emite el distribuidor. Además, una vez regularizada la situación, el fraccionamiento del pago al cliente, les supone un nuevo retraso en sus cobros". El organismo recuerda que está llevando a cabo otras actuaciones en relación con la facturación y pago de las comercializadoras a las distribuidoras para aliviar esta situación y liberarles de cargas.