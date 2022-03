Correo de la industria alimentaria a Agricultura: “La situación es dramática. Lo que hace Interior no funciona”

Por cauces internos y sin publicidad, la industria alimentaria se puso en contacto en la noche del jueves con el Ministerio de Agricultura para advertir de la situación “absolutamente dramática” que están produciendo las protestas de un sector del transporte y de sus consecuencias. “Habrá un desabastecimiento grave en los próximos días”, escribe el director general de la Federación Española de Industrias y Bebidas (FEIB), Mauricio García de Quevedo, al director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, en un correo electrónico al que ha tenido acceso elDiario.es.

Claves para entender el paro del transporte: quién es quién y qué está pasando

Saber más

Mientras el Ministerio del Interior habla de “incidentes menores” y de normalidad en el transporte de mercancías, la industria alimentaria hacía su propio diagnóstico cuando se cumplían cuatro días del inicio de la protesta convocada por una plataforma minoritaria en el sector de los transportes. “Lo que sea que Interior cree que está haciendo no está funcionando. No nos asignéis responsabilidad de reportar los incidentes. Llevamos tres días haciéndolo. La clave es pararlo ya de la manera que consideren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, escribe el director general de FEIB al Ministerio de Agricultura.

Desde el Ministerio del Interior remarcan que han dispuesto una cifra “inédita” de 25.000 agentes a garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, proteger los servicios esenciales y garantizar el trabajo a la “inmensa mayoría de los transportistas que no participan de estos paros”. “Se escoltan convoyes de suministros, se realizan patrullas y los agentes dotan de seguridad los centros logísticos y nodos de transporte de mercancías frente a los piquetes violentos. Son cientos los ejemplos de estas labores que se están sucediendo con éxito por todo el territorio nacional”, dicen fuentes de Interior.

En su misiva a Agricultura, agradece la “ayuda” e “involucración” de Agricultura y, a partir de ahí, comienza a poner ejemplos como el de Capsa, líder en el sector lácteo. “Está bloqueada. En los próximos días tendrá que tirar leche a la alcantarilla con la imagen que eso dará. Llaman a la delegación del gobierno, acude la Guardia Civil, habla con los piquetes, sin ninguna detención y sin ser asertivos”, afirma el director general de FIAB.

“En alguna ocasión consiguen que salga algún camión, lo siguen con coches particulares y luego o le tiran piedras o le pinchan el camión, una vez fuera del ámbito de actuación de la patrulla que se ha desplazado. En otra ocasión un camión consiguió llegar hasta la planta para cargar y fue la propia Guardia Civil la que le desanimo a cargar para evitar follones. Podéis llamar a Jose Armando, tengo su permiso”, añade el director general de la industria alimentaria.

Interior niega tal pasividad y alega los los 6 detenidos, 39 investigados y 595 identificados. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actuando con contundencia contra aquellos piqueteros que comenten ilícitos penales”, añade un portavoz de Interior.

“Habrá un desabastecimiento grave”

García de Quevedo, por su parte, dice actuar por “responsabilidad” a sus asociados y “lealtad” con el Gobierno en el mensaje que envió anoche a Agricultura. “Tengo que transmitiros lo que estamos percibiendo y lo que me transmiten mis asociados. Habrá un desabastecimiento grave en los próximos días, habrá una pérdida económica importante sobre su situación ya de por sí muy muy muy difícil”, describe.

Y a continuación propone: “O se actúa ya mismo con contundencia y con repercusión mediática importante que desincentive estas actuaciones o buscais otra forma de pararlo (en ningún caso ceder al chantaje). Si no, me temo que tendréis que empezar a pensar en hacer algo excepcional para restablecer el suministro de alimentos y bebidas, eso sí, el sector se quedará aún más tocado y con más dificultades económicas y de empleo. Creerme que no exagero nada. Podéis contrastar con la distribución o con cualquier asociado o empresa adscrita a FIAB”.

elDiario.es se ha puesto contacto con FIAB, que han rechazado comentar lo que han definido como “una comunicación reservada” entre la Federación y el Ministerio y que se produce “dentro de los cauces habituales de colaboración público-privada”. El Ministerio del Interior ha afirmado este viernes: “Todos los camioneros que quieran trabajar, van a poder hacerlo”. Respecto a los servicios públicos ha dicho que siguen funcionando y que los bienes y mercancías “están llegando y en modo alguno puede haber una situación de desabastecimiento”.

Este viernes las asociaciones de la industria alimentaria (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged) han realizado un comunicado conjunto donde alertan de que el paro del transporte en España ha ocasionado ya pérdidas de 600 millones de euros al sector primario, industria y distribución alimentaria y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.